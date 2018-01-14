Власти Узловского района: «Авария будет устранена в нормативные сроки»

С утра жители верхних этажей почувствовали понижение давления, о чем сообщили в администрацию и управляющую компанию. После полудня стало понятно, что прорыв магистральной линии произошел на территории вокзала РЖД. Бригады сейчас работают на месте. Нормативный срок устранения таких аварий составляет восемь часов, и есть основания полагать, что закончим даже раньше отведенного срока. Чрезвычайной ситуации нет. Организован подвоз воды.