Власти Узловского района: «Авария будет устранена в нормативные сроки»
Подвоз технической воды по потребности осуществляться на 2-х открытых площадках по адресам
Из-за коммунальной аварии в Узловой без воды остались 12 тысяч человек (900 домов различной этажности). Восстановительные работы начались около 13 часов дня.
Глава администрации Узловского района Николай Терехов прокомментировал произошедшую в муниципалитете аварии:
Николай Терехов
С утра жители верхних этажей почувствовали понижение давления, о чем сообщили в администрацию и управляющую компанию. После полудня стало понятно, что прорыв магистральной линии произошел на территории вокзала РЖД. Бригады сейчас работают на месте. Нормативный срок устранения таких аварий составляет восемь часов, и есть основания полагать, что закончим даже раньше отведенного срока. Чрезвычайной ситуации нет. Организован подвоз воды.
Подвоз технической воды по потребности осуществляется с 13:30 на 2-х открытых площадках по адресам:
- мкр. «Красная Узловая» ул. Завенягина д. 28 магазин «Дикси»;
- мкр. «Красная Узловая» ул. Мира д. 14, магазин «Магнит».
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