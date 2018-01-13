В Туле на некоторых участках установят новые дорожные знаки
Они будут введены в действие с 31 января 2018 года.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта администрация Тулы решила изменить зону действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» на следующем участке улично-дорожной сети:
- ул. Первомайская (на участке от ул. Демонстрации до д.22 по ул. Д. Ульянова).
Кроме того, дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» установят на следующем участке улично-дорожной сети:
- Тула, д. Струково, от ул. Центральная до ул. Овражная.
Данные знаки дорожного движения будут введены в действие с 31 января 2018 года.
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