Инспекторы ГИБДД на выходных проведут в Туле профилактические рейды

Сотрудники отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области информируют о проведении профилактических мероприятий.

В ночь с 13 на 14 января в Туле пройдёт рейд «Ночной город» – полицейские будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД, являющиеся основными причинами аварий. Также будет проводиться работа по выявлению нарушителей среди пешеходов.

В воскресенье в регионе запланирован рейд «Нетрезвый водитель», цель которого – пресечение управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения.