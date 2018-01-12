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Инспекторы ГИБДД на выходных проведут в Туле профилактические рейды

Инспекторы ГИБДД на выходных проведут в Туле профилактические рейды

Масштабные проверочные мероприятия также запланированы в районах области.

Сотрудники отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области информируют о проведении профилактических мероприятий.

В ночь с 13 на 14 января в Туле пройдёт рейд «Ночной город» – полицейские будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД, являющиеся основными причинами аварий. Также будет проводиться работа по выявлению нарушителей среди пешеходов.

В воскресенье в регионе запланирован рейд «Нетрезвый водитель», цель которого – пресечение управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения.

Если вам стало известно о нарушениях ПДД, сообщите об этом по телефонам дежурных частей: 32-45-00 (Тула) и 32-44-10 (Тульская область). 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 0
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