Инспекторы ГИБДД на выходных проведут в Туле профилактические рейды
Масштабные проверочные мероприятия также запланированы в районах области.
Сотрудники отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области информируют о проведении профилактических мероприятий.
В ночь с 13 на 14 января в Туле пройдёт рейд «Ночной город» – полицейские будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД, являющиеся основными причинами аварий. Также будет проводиться работа по выявлению нарушителей среди пешеходов.
В воскресенье в регионе запланирован рейд «Нетрезвый водитель», цель которого – пресечение управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения.
Если вам стало известно о нарушениях ПДД, сообщите об этом по телефонам дежурных частей: 32-45-00 (Тула) и 32-44-10 (Тульская область).