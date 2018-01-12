На Красноармейском проспекте столкнулись три автомобиля

По предварительным данным, пострадал пассажир одной из машин.

Как сообщают очевидцы, на Красноармейском проспекте, рядом с домом № 8, произошла авария с участием трёх машин – Toyota Corolla, Chevrolet Lacetti и отечественной «Лады».

По предварительной информации, водитель Chevrolet при повороте налево не пропустил встречную иномарку и получил сильный удар в бок – легковушку отбросило в сторону, и она врезалась в «ВАЗ».

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Пассажир Chevrolet был госпитализирован с различными травмами.