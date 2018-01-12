Тульский Роспотребнадзор проверит качество воды в крещенских прорубях

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Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в преддверии Крещения организован отбор и проведение лабораторных исследований проб воды в местах, определенных для купания. Результаты проверок будут известны 18 января.

Всем, желающим окунуться в крещенскую прорубь, специалисты напоминают основные правила безопасности: