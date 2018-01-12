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Тульский Роспотребнадзор проверит качество воды в крещенских прорубях
Фото из архива MySlo

Тульский Роспотребнадзор проверит качество воды в крещенских прорубях

Результаты лабораторных исследований станут известны накануне праздника – 18 января.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в преддверии Крещения организован отбор и проведение лабораторных исследований проб воды в местах, определенных для купания. Результаты проверок будут известны 18 января.

Всем, желающим окунуться в крещенскую прорубь, специалисты напоминают основные правила безопасности:

  • необходимо пользоваться только специально оборудованными местами для купания,
  • людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует соблюдать меры предосторожности – погружение в холодную воду провоцирует резкий спазм сосудов,
  • помните, что холодная вода может стать причиной обострения заболеваний – лицам, недавно перенесшим грипп и ОРВИ, стоит воздержаться от процедур.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +1
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