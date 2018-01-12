Работников прокуратуры Тульской области поздравили с профессиональным праздником
12 января 2018 года исполняется 296 лет со дня учреждения органов прокуратуры Российской Федерации.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
– Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Деятельность прокуратуры охватывает все сферы жизни.
Вы защищаете права наших граждан в социальных вопросах, помогаете создавать и поддерживать комфортные условия для предпринимателей, ведете борьбу с преступностью, коррупцией и экстремизмом.
У прокуратуры широкие полномочия и большая ответственность. От эффективности вашей работы зависит вера людей в силу закона. Поэтому ваша профессия требует особой внимательности и беспристрастности.
Уверен, что эти качества будут и впредь помогать вам достойно исполнять свои обязанности.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов:
– Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры! Примите от депутатов Тульской областной Думы искренние поздравления с профессиональным праздником.
Сегодня прокуратура играет исключительно важную роль в укреплении российской государственности, законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан.
В прокуратуре Тульской области трудятся настоящие профессионалы своего дела, достойно выполняющие свой служебный долг и продолжающие лучшие традиции старших товарищей.
Депутаты областной Думы эффективно сотрудничают с прокуратурой в сфере совершенствования регионального законотворчества. Уверен, что и в дальнейшем наше взаимодействие будет столь же результативным.
Благодарю вас за добросовестную службу Родине и желаю здоровья, счастья и всего самого наилучшего!
Юрий Цкипури,
глава муниципального образования город Тула
глава администрации города Тулы
– Свою жизнь вы посвятили благородному делу – укреплению законодательства и могущества России. Осуществляя надзор за соблюдением Конституции РФ, защищая права и интересы государства и граждан, вы являетесь гарантом спокойствия туляков. От органов прокуратуры во многом зависит вера людей в закон.
Благодарим за конструктивное сотрудничество, сложившееся между органами местного самоуправления и прокуратурой. При вашем непосредственном участии происходит формирование прочной правовой базы для успешной социально-экономической деятельности областной столицы. Ваша самоотверженная служба – залог успешного развития Тульской области и города-героя Тулы.
Отдельные слова благодарности ветеранам органов прокуратуры –людям высокой нравственной закалки, беззаветно служившим Отечеству и отдавшим себя без остатка великому и трудному делу. Сегодня молодое поколение продолжает дело, вписывая новые славные страницы в историю ведомства.
Руководитель следственного управления
генерал-майор юстиции Александр Стариков:
– Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Тульской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, верных решений, успехов в вашем нелегком деле и уверенности в завтрашнем дне!
Пусть счастье, удача и благополучие никогда не покидают вас и ваших близких.