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Работников прокуратуры Тульской области поздравили с профессиональным праздником

Работников прокуратуры Тульской области поздравили с профессиональным праздником

12 января 2018 года исполняется 296 лет со дня учреждения органов прокуратуры Российской Федерации.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Деятельность прокуратуры охватывает все сферы жизни.

Вы защищаете права наших граждан в социальных вопросах, помогаете создавать и поддерживать комфортные условия для предпринимателей, ведете борьбу с преступностью, коррупцией и экстремизмом.

У прокуратуры широкие полномочия и большая ответственность. От эффективности вашей работы зависит вера людей в силу закона. Поэтому ваша профессия требует особой внимательности и беспристрастности.

Уверен, что эти качества будут и впредь помогать вам достойно исполнять свои обязанности.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!

 

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов:

– Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры! Примите от депутатов Тульской областной Думы искренние поздравления с профессиональным праздником.

Сегодня прокуратура играет исключительно важную роль в укреплении российской государственности, законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан.

В прокуратуре Тульской области трудятся настоящие профессионалы своего дела, достойно выполняющие свой служебный долг и продолжающие лучшие традиции старших товарищей.

Депутаты областной Думы эффективно сотрудничают с прокуратурой в сфере совершенствования  регионального законотворчества. Уверен, что и в дальнейшем наше взаимодействие будет столь же результативным.

Благодарю вас за добросовестную службу Родине и желаю здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

 

Юрий Цкипури,
глава муниципального образования город Тула

Евгений Авилов,
глава администрации города Тулы

 

– Свою жизнь вы посвятили благородному делу – укреплению законодательства и могущества России. Осуществляя надзор за соблюдением Конституции РФ, защищая права и интересы государства и граждан, вы являетесь гарантом спокойствия туляков. От органов прокуратуры во многом зависит вера людей в закон.

Благодарим за конструктивное сотрудничество, сложившееся между органами местного самоуправления и прокуратурой. При вашем непосредственном участии происходит формирование прочной правовой базы для успешной социально-экономической деятельности областной столицы. Ваша самоотверженная служба – залог успешного развития Тульской области и города-героя Тулы.

Отдельные слова благодарности ветеранам органов прокуратуры –людям высокой нравственной закалки, беззаветно служившим Отечеству и отдавшим себя без остатка великому и трудному делу. Сегодня молодое поколение продолжает дело, вписывая новые славные страницы в историю ведомства.

 

Руководитель следственного управления 
генерал-майор юстиции Александр Стариков:

– Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Тульской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, верных решений, успехов в вашем нелегком деле и уверенности в завтрашнем дне!

Пусть счастье, удача и благополучие никогда не покидают вас и ваших близких.

сегодня, в 16:22 +4
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