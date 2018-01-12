Фото из архива Myslo.
«Тулица» проведет два матча с лидером Высшей лиги «А»
Череповецкая «Северянка» за девять туров ни разу не проиграла.
Волейбольная «Тулица» отправилась в Череповец, где 13 и 14 января сыграет с «Северянкой». Соперник тульской команды — лидер Высшей лиги «А». За девять туров череповецкие волейболистки ни разу не проиграли.
– Для нас это важные матчи. Настрой в команде — боевой! — рассказали Myslo представители «Тулицы».
Обе игры начнутся в 17.00. Трансляцию можно будет посмотреть в группе ВКонтакте.