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«Тулица» проведет два матча с лидером Высшей лиги «А»
Фото из архива Myslo.

«Тулица» проведет два матча с лидером Высшей лиги «А»

Череповецкая «Северянка» за девять туров ни разу не проиграла.

Волейбольная «Тулица» отправилась в Череповец, где 13 и 14 января сыграет с «Северянкой». Соперник тульской команды — лидер Высшей лиги «А». За девять туров череповецкие волейболистки ни разу не проиграли.

– Для нас это важные матчи. Настрой в команде — боевой! — рассказали Myslo представители «Тулицы».

Обе игры начнутся в 17.00. Трансляцию можно будет посмотреть в группе ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:46 +2
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