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Тульские бренды презентуют на выставке в Австрии
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульские бренды презентуют на выставке в Австрии

Глава регионального комитета по развитию туризма рассказал об итогах работы ведомства в 2017 году и планах на 2018.

В здании правительства Тульской области подвели итоги развития туризма в регионе в 2017 году и озвучили перспективы на 2018 год.

В 2017 году Тульская область вошла в ТОП-10 самых популярных регионов по версии Яндекса, сообщил председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов.

Также в прошедшем году в ТОП-100 российских брендов были включены семь символов Тульской области.

Тульский пряник стал первым в списке гастрономических брендов.

Кроме сладкого символа города, достойные места в ТОП-100 заняли тульский самовар, Ясная Поляна, Куликово поле, белевская пастила.

К достижениям 2017 года в комитете относят развитие гастрономического туризма, включение в гастрономическую карту страны, а тульского пряника и белевской пастилы — в меню аэрофлота.

Также в прошедшем году впервые Тула вышла в финал Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Федеральные музеи на территории Тульской области внедряют новые технологии при подготовке интерактивных выставок.

Также в прошедшем году в Тульской области состоялся первый туристический форум «PROДвижение», который объединил представителей музейного и научного сообществ, туриндустрии, ведущих экспертов в сфере маркетинга из 20 регионов России. По итогам форума, наш регион получил высокую оценку со стороны профессионалов, в том числе и по вопросам продвижения области в социальных сетях. По словам Владимира Аллахвердова, работа в этом направлении будет продолжена.

С 2017 года в области реализуется проект «Доступный туризм», в рамках которого ключевые объекты региона посетили более 2 000 человек.

Уже сейчас между регионами и по городу курсируют брендированные автобусы, на бортах которых размещена информация о достопримечательностях Тулы. Эти нововведения должны способствовать развитию туристского потенциала региона, уверен глава профильного комитета.

Еще одним большим проектом стало внедрение системы лояльности для туристов — карты гостя Тульской области.

На сегодняшний день обладателями такой карты стали порядка 2 000 человек.

В прошлом году в Тульской области построено 5 новых отелей и хостелов. В ближайшее время планируется открытие гостиниц и хостелов на Тульской набережной и в креативном квартале «Искра».

Тульская набережная, которая откроется в июле этого года, по словам Владимира Аллахвердова, должна стать туристическим ядром и местом притяжения гостей из других регионов и стран.

Единый туристический портал региона VisitTula.com уже переведен на английский язык и в ближайшее время его планируют перевести на немецкий и испанский языки. Что особенно актуально во время проведения Чемпионата Мира по футболу — 2018.

Владимир Аллахвердов отметил, что в 2017 году наш регион посетили 650 тысяч туристов, что на 12% больше показателя 2016 года.

Уже в начале 2018 года тульские бренды будут презентованы на туристической выставке в Австрии.

Центральное место на стенде займет тульский пряник. Исконно тульское лакомство в форме футбольного меча преподнесут в подарок министру туризма Австрии.

В 2018 году одним из ключевых станет проект по продвижению туристической и инвестиционной привлекательности малых городов Тульской области. В первом квартале стартует конкурс на разработку логотипов для 14 районных центров региона — Дубна, Ясногорск, Венев, Суворов, Одоев, Арсеньево, Волово, Архангельское (Каменский район), Чернь, Белев, Плавск, Теплое, Заокский, Куркино. Разработка и утверждение будут проходить в режиме открытого диалога с экспертным сообществом и широкой общественностью.

В ближайшее время в регионе планируют развивать промышленный туризм: на фабриках и предприятиях будут проходить мастер-классы и дегустации.

Одним из знаковых событий в Тульской области в 2018 году Владимир Аллахвердов назвал 190-летие со дня рождения Льва Толстого.

Еще одним событием года станут праздники на рубеже 2018/2019 годов. В этом году Тула стала новогодней столицей России, и в комитете по развитию туризма надеются использовать новые инструменты привлечения гостей из других регионов страны.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:20 0
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