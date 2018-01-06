Видео: В центре Тулы отец пытался отобрать у матери ребёнка

Фото и видео из соцсетей.

Для маленького туляка новогоднее представление обернулось страшным ударом – он оказался в заложниках конфликта между самыми близкими людьми.

В сети появилось жуткое видео: в центре Тулы, возле драмтеатра, маленького мальчика пытаются насильно посадить в машину и увезти от рыдающей матери.

Главный герой видеоролика — 4-летний Ярослав. Малыш оказался в центре скандала между главными в жизни людьми — мамой и папой. Вот уже два месяца за право быть с сыном разворачивается настоящая битва.

Мать ребенка утверждает, что пойдет до конца. Своих позиций сдавать также не намерены отец мальчика, помощник тульского омбудсмена по правам человека Андрей Кондратенко, и дед, бывший областной депутат, а ныне глава Тульской федерации профсоюзов Сергей Кондратенко. Пока родители выясняют отношения в суде, ребенок подвергается ужасным испытаниям.

Апогеем семейной войны стал инцидент, произошедший в самом центре города. Отец ребенка пытался насильно его увезти, отталкивая его плачущую мать.

Мама мальчика выложила видео в интернет, чтобы придать историю огласке. Она опасается, что семья ее бывшего мужа, используя свое положение, будет давить на судей.

Но все ли средства на этой войне хороши? Myslo разбирался в ситуации.

Семейное счастье обернулось кошмаром

История этой семьи начиналась, как и тысячи подобных: двое влюбленных поженились и вскоре у них родился сын.

Рассказывает Виктория Кондратенко:

– Поначалу все было безоблачно. Но потом отношения дали трещину: Андрей поднял на меня руку. Я спустила всё на тормозах, потом история повторилась. Потом ещё раз. И я решила, что хватит, и уехала к маме.

С разводом проблем не было:

– Мы развелись в 2015 году. В заявлении я указала, что ребенок живет со мной, алименты бывший супруг платит добровольно, а на раздел имущества я не претендую. Всё шло гладко. Два раза в месяц Андрей забирал сына на 2-3 дня. Мы нормально общались.

Сложности возникли, когда у меня появился другой мужчина.

Полгода назад Виктория и ее новый избранник решили жить вместе, а два месяца назад молодой человек попал в серьезную аварию. Ему потребовалось сделать несколько операций в Москве. На все операции я ездила с ним. На это время (обычно 2-3 дня) маленького Ярика забирал отец.

Виктория Кондратенко:

– Последняя операция была назначена на 3 декабря. Я оставила сына с бывшим мужем, и мы договорились, что я заберу Ярослава 6 декабря. Но в назначенный день Андрей позвонил и сказал, что у сына поднялась температура, мол, пусть еще на пару дней останется. И как раз в тот день, когда я должна была забрать сына домой, мне позвонили из суда и сказали, что мой бывший муж подал исковое заявление на определение места жительства ребенка. Как гром среди ясного неба! В документах Андрей указал, что ещё до момента нашего развода (еще два года назад!) он прописал сына в своей квартире. Даже не представляю, как такое возможно без согласия матери! Оказалось, меня выселили из квартиры бабушки и дедушки бывшего мужа. Мне же не приходило ни одного уведомления! Помимо этого мой бывший муж рассказал судье, что ребенок якобы всё это время жил с ним, а я его просто бросила…

Я долго просила Андрея позволить мне увидеться с сыном, но всё время получала отказ. Мне не разрешали даже просто поговорить с Ярославчиком по телефону.

Бывший муж написал мне, что суд назначен на 21 декабря, а до этого момента я смогу и потерпеть.

Виктория обратилась в полицию, но там лишь развели руками: «Ну он же папа ребенка! Решения суда о том, с кем будет жить мальчик, нет, поэтому и нарушений тоже нет». В комитете по делам несовершеннолетних Виктория написала заявление, что бывший муж не дает ей видеться с ребенком. На следующий день ей позволили забрать сына домой.

На первом же заседании суда Виктория подала встречный иск об определении места жительства ребенка.

Бывший муж обвинил Викторию в том, что она плохая мать, якобы злоупотребляет алкоголем и наркотиками и не в состоянии заботиться о ребенке.

Как пояснила Виктория, кроме голословных обвинений бывший супруг предоставить суду ничего не смог.

Виктория Кондратенко:

– Осознав, что все нападки в мою сторону бесполезны, Андрей обвинил во всех смертных грехах моего нового мужчину. Говорил, что он наркоман. Мой молодой человек даже специально сдавал тесты на наркотики. Врачи ничего не нашли.

Виктория подчеркивает, что никогда не препятствовала общению бывшего мужа и его семьи с ребенком. История начала набирать обороты в конце декабря.

– 27 декабря ко мне приехал инспектор по делам несовершеннолетних в компании бывшего мужа и свекра. Оказывается, Андрей вызвал полицейских, потому что якобы ребенку угрожает опасность. Инспектор ПДН написала в отчете, что всё в порядке и поводов для реагирования нет. Теперь в отношении этой сотрудницы возбудили служебное расследование...

Виктория уверена: семья бывшего мужа попросту запугивает свидетелей своим служебным положением. Похожая ситуация сложилась и с воспитателями детского садика, в который ходит маленький Ярослав.

– Я попросила воспитателей выступить на суде. После этого мой бывший свекор напугал заведующую проверками...

28 декабря выяснилось, что у Кондратенко есть билеты в драмтеатр для Ярослава.

– Я предложила Андрею провести с сыном весь день, но совместного похода с ребенком на представление для него достаточно.

– В театре я предложила не сдавать вещи Ярослава в раздевалку и ждала с вещами в фойе, – говорит Виктория. –

Не зная, что еще можно ожидать от семьи бывшего мужа, я попросила друзей подстраховать меня после представления. Чувствовала: что-то назревает.

Представление закончилось и мой бывший муж с Ярославчиком на руках побежал из театра в машину своего отца. Я начала кричать и просить не увозить сына. Огромное спасибо людям, которые не остались равнодушными в этой ситуации. Прохожие заблокировали выезд их машине и вызвали полицию. Уже в отделении мы составили график посещения ребенка.

Андрей Кондратенко: «Это провокация!»

У отца маленького Ярослава, Андрея Кондратенко, версия происходящего иная.

– После нашего развода в апреле 2016 года споров или вопросов о местожительстве ребенка с бывшей супругой у меня не возникало, — рассказывает Андрей Кондратенко. — Большинство времени ребенок проживал у меня. Работая в управляющей компании, она проводила собрания собственников квартир по вечерам. Чуть позже Виктория по ночам стала работать диджеем в тульских клубах и ресторанах, причем не только в Туле, но и в соседних городах.

Ярослава она из детского сада забирать физически не успевала, и этим занимался я.

В сад ребенка устраивал я, плачу за сад и в родительский комитет тоже я. Вся одежда, которая есть у ребенка — от носочков до шапочек, куплена мной. То есть всё это время именно я обеспечиваю ребенка.

Узнав, что я подал иск об определении места жительства сына, Виктория резко включила материнские чувства. Теперь она пытается всячески запутать суд. Я считаю такое поведение, мягко скажем, неадекватным.

По закону, у отца и матери равные права. Но с 15 декабря под разными предлогами Виктория не давала мне видеться с сыном. Я представил документы, что и в 2016, и в 2017 году Ярослава из детского садика забирали его мама, я и мой отец, Сергей Иванович Кондратенко. А в конце декабря она написала в детском саду заявление, что дедушка не имеет права забирать ребенка из дошкольного учреждения.

Всё лето я просил бывшую супругу дать мне разрешение свозить ребенка на море, но получал отказ.

По словам Андрея, у бывшей супруги аргументов в свою защиту нет, поэтому она и придумывает «акции». Произошедшее возле драмтеатра Антдрей тоже считает чистой воды провокацией.

Андрей Кондратенко:

– Это видео сняли люди, которых наняла Виктория. Они следили за мной неделю, а в тот день заблокировали все входы и выходы из драмтеатра. Виктория утверждает, что я якобы пытался украсть собственного ребенка.

Я – отец ребенка, и у меня есть точно такие же права, как и у его матери.

Полицию, кстати, в тот злополучный день вызывали я и мой отец. Когда в театре вместе с Ярославом мы спускались со второго этажа на первый, к нам подошли незнакомые люди и начали вырывать у меня ребенка из рук. Я искренне опасался за жизнь и здоровье моего сына, поэтому взял его на руки и выбежал с ним из здания театра в машину.

Но тут те же люди, несколькими минутами ранее пытавшиеся отнять у меня ребенка, включили камеры и начали снимать всё происходящее. Они пытались меня оттолкнуть, ударили меня по лицу, разбили нос.

По словам Андрея, разрешения на съемку он не давал и уже подготовил заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшей жены по статье о клевете.

В благонадежности своей бывшей супруги Андрей сомневается:

– На ближайшем заседании суда я буду ходатайствовать о проведении судебно-психиатрической экспертизы как Виктории, так и меня. Пусть это ляжет в основу решения.

Прежде всего я борюсь за жизнь и здоровье моего ребенка, за его будущее.

Также бывшая супруга сейчас живет с человеком, осужденным по ст. 228 «Хранение и распространение наркотических средств».

Активную кампанию в социальных сетях Кондратенко считает очередной провокацией и полагает, что такие выпады бывшей жены неблагоприятно скажутся на будущем ребенка:

– Сын ни в чем не виноват и страдать не должен. Зачем нужно это делать? Дело в суде, так на слушании и доказывай, что ребенку лучше с тобой, а не с папой. Не нужно использовать информацию в социальных сетях для своих корыстных интересов.

Дети не могут разделить сердце на две части

За помощью в разрешении непростой ситуации мама Ярослава обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой.

Наталия Зыкова – К сожалению, подобные обращения — не редкость. Дети становятся заложниками конфликтных ситуаций между бывшими супругами. Ко мне обратилась мать ребенка. Я побеседую с обоими родителями, предложу пути урегулирования конфликта без причинения психологических травм ребенку. Эта ситуация для ребенка – огромный стресс. Я уже рекомендовала обратиться в областной центр «Помощь», чтобы малыш смог получить профессиональную поддержку. Вообще в таких ситуациях мы предлагаем разрешить конфликт между бывшими супругами при помощи медиативных технологий. И призываем стороны к мирному урегулированию вопроса. Любая стрессовая ситуация отражается на ребенке! Дети не могут разделить сердце на две части: они одинаково сильно любят и маму, и папу. В регионе реализуется проект по развитию центров семейной медиации. По окончании обучения в Москве и Санкт-Петербурге психологи получают соответствующий сертификат. Первый этап реализации этого проекта — создание территориальных служб примирения. Сейчас таких служб в Тульской области восемь. В основном они занимаются решением конфликтов в образовательных учреждениях. В обязанности семейного медиатора будет входить разрешение семейных конфликтов, связанных с определением места жительства ребенка, порядком общения с ребенком при раздельном проживании родителей.

Ребенок — не средство выяснения отношений!

Психолог и психотерапевт Лариса Милова:

Лариса Милова – Изменение в поведении ребенка в таких обстоятельствах может свидетельствовать о шоковой травме либо сильном эмоциональном воздействии. Когда события слишком быстро разворачиваются, психика не может их «переварить». О посттравматическом расстройстве могут говорить замкнутость, страхи, тревога, регресс в поведении и, к сожалению, даже в развитии. В таких ситуациях с ребенком и родителями должен работать психолог. Для каждого ребенка семья — гарант безопасности, а мама и папа — самые любимые люди. И когда подобные стрессовые ситуации происходят в самом близком окружении маленького ребенка, последствия сказываются даже раньше подросткового возраста. Такая травма будет оказывать влияние на развитие ребенка, его взаимодействие с окружающими. При разводе взрослые в первую очередь должны понять: действовать нужно в интересах ребенка. В процессе развода, как правило, родители захвачены эмоциями и им порой бывает сложно сориентироваться. Но ребенок — не средство выяснения отношений. Если сохранить семью не удается, родителям нужно хотя бы прочитать статьи специалистов-психологов о том, как подготовить ребенка к этому событию, что лучше сказать, что лучше сделать. Если в таких обстоятельствах родители готовы организовать психологическое сопровождение ребенку — прекрасно.

Чем закончится эта история, пока неясно. Судьбу маленького Ярослава решит суд.