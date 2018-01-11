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Туляки могут получить лицензию на оружие со скидкой

Туляки могут получить лицензию на оружие со скидкой

Государственные услуги регионального Управления Росгвардии можно оформить онлайн.

Пользователи Единого портала Госуслуг могут оплачивать госпошлины за федеральные услуги, получаемые в электронном виде, со скидкой 30%. Об этом напоминает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.

В первую очередь это касается услуг, предоставляемых ведомственным Центром лицензионно-разрешительной работы – получения разрешений на хранение, приобретение, ношение оружия, а также постановки оружия на учет.

Совершать электронные платежи можно через портал Госуслуг или мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или баланс мобильного телефона.  Предложение будет действовать до 31 декабря 2018 года.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +2
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