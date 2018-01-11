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Что получит частная фирма за благоустройство Могилевского сквера?

Что получит частная фирма за благоустройство Могилевского сквера?

Myslo узнал, что обещали концессионеру за лавочки, урны и детскую площадку.

Вчера Myslo сообщил о масштабном обновлении Могилевского сквера в 2018 году. Известно, что работы проводятся в рамках концессионного соглашения* о создании и реконструкции муниципального сквера. Концессионер – ООО «Тула-Ресторатор».

Соглашение было заключено в 2017 году. Общий объем инвестиций в реконструкцию и создание объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Могилевского сквера, составит не менее 14,5 млн рублей.

Как стало известно Myslo, «в обмен» на реставрацию сквера концессионер, фирма ООО «Тула-Ресторатор», получил разрешение на строительство в сквере точки общественного питания, а именно кафе площадью 150 кв. метров.

Пока о кафе известно лишь то, что оно станет безалкогольным. Также одно из условий – внешний вид точки общепита должен вписываться в дизайн сквера.

На данный момент в рамках соглашения концессионер уже начал проводить в сквере некоторые работы (установка бордюров, ремонт постамента памятника и др.). Основное обещают сделать в течение 2018 года. Когда будут строить кафе, пока неизвестно, скорее всего, в последнюю очередь.

Это первый опыт администрации Тулы реконструкции муниципального имущества по концессионному соглашению. Однако много лет назад, в 2007 году, ООО «Тула-Ресторатор» ремонтировало Пушкинский сквер, еще при Могильникове.

 

Напомним, в 2018 году в сквере уложат новую плитку, высадят цветы и деревья, реконструируют ограждение со стороны пр. Ленина, установят  декоративную арку в правой части сквера, отремонтируют фонтан-часовню, заменят скамейки, поставят урны.

В 2019 году запланирована реконструкция детского городка, монтаж спорткомплекса. Концессионер несет ответственность за качество работ в течение пяти лет со дня передачи объекта.

* Концессия – договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других угодий.

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Реконструкция Могилевского сквера в Туле, Фото: 1
Реконструкция Могилевского сквера в Туле, Фото: 2
Реконструкция Могилевского сквера в Туле, Фото: 3
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Реконструкция Могилевского сквера в Туле, Фото: 5
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:51 +1
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