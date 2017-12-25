«Тулагоргаз» настаивает на невиновности слесаря в смерти тульской семьи

Сегодня Центральный районный суд Тулы вынес приговор 63-летнему слесарю-водителю АО «Тулагоргаз», ответственного за ремонт и эксплуатацию газового оборудования. 5 лет лишения свободы.

АО «Тулагоргаза» настаивает на невиновности своего работника и считает, что органами следствия не представлено никаких объективных и убедительных доказательств, подтверждающих его вину.

– Газовый проточный водонагреватель и дымоотводящая гофра к газовой колонке в квартире погибших были установлены слесарем АО «Тулагоргаз» с соблюдением всех норм и правил 3 года назад. За время эксплуатации претензий от пользователей газовых приборов в адрес Общества не поступало.

АО «Тулагоргаз» не будет выдвигать собственные версии произошедшего и возлагать вину на кого-либо. Однако считает несправедливым перекладывать ответственность на работника, который профессионально выполнял свои служебные обязанности больше 25 лет (вплоть до сегодняшнего дня), осознавая всю степень ответственность за выполняемую работу с газовым оборудованием.

Органы следствия так и не установили истинную причину отсоединения дымоотводящей трубы газовой колонки из дымохода, приведшего к выходу угарного газа в жилое помещение. Фактически слесарь АО «Тулагоргаз» признан ответственным за эксплуатацию газового оборудования спустя 3 года после его установки.

Необходимо отметить, что техническое обслуживание газоиспользующего оборудования в данной квартире не проводилось с 2012 года в связи с тем, что жильцы не пускали сотрудников АО «Тулагоргаз» в квартиру для его проведения.

Приговор будет обжалован.

К своему официальному сообщению предприятие прикрепило справку:

В декабре 2012 году слесарь АО «Тулагоргаз» осуществил замену проточного водонагревателя в квартире по ул. Новомосковская в Туле, в которой в ноябре 2015 года погибла семья из 4-х человек от отравления угарным газом.

Слесарь АО «Тулагоргаз», выполняя замену газового оборудования, совершил все предусмотренные паспортом завода-изготовителя операции по установке проточного водонагревателя, заменил дымоотводящую трубу на водонагревателе, обеспечив герметичность закрепления трубы с дымоходом.

Качество выполненной работы подтверждается также тем, что с момента замены нового газоиспользующего оборудования и до ноября 2015 года (смерти семьи) проточный водонагреватель функционировал в штатном режиме почти три года с момента его установки, при этом заявок от абонента или пользователей газового оборудования о его неисправности в адрес Общества не поступало.

В паспорте на данное газовое оборудование прямо запрещено использовать водонагреватель без выхлопной (дымовой) трубы. Иначе это может привести к отравлению угарным газом.

Между тем, на момент осмотра указанной квартиры установлено, что дымоотводящий рукав (воздухотвод) газовой колонки от дымового канала лежал на шкафу, т.е. газовый прибор функционировал при незакрепленной дымоотводящей трубе, что привело к выходу угарного газа в жилое помещение.

Органы следствия длительное время не могли установить лиц, причастных к отсоединению гофрированной трубы от газовой колонки. По этой причине предварительное следствие неоднократно приостанавливалось.

Также следствие не опровергло вариант, что гофрированную трубу могли отсоединить и положить на кухонный шкаф, например, для очистки от пыли и грязи или при проверке дымохода.

Таким образом, следствием не проведен тщательный анализ воздействия всех возможных факторов или действий третьих лиц за период с 2012 г. по 2015 г., существенно влияющих на безопасную эксплуатацию газовой колонки.

Напомним, в 2012 году в одной из квартир на улице Новомосковской мужчина установил газовый проточный водонагреватель и дымоотводящую трубу. При этом он не обеспечил плотное примыкание и надежное закрепление этой трубы в дымоходном канале, поскольку диаметр трубы был меньше диаметра канала.