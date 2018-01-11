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Тульское отделение Ассоциации юристов России будет выдвигать наблюдателей на выборы Президента

Тульское отделение Ассоциации юристов России будет выдвигать наблюдателей на выборы Президента

Соответствующее соглашение подписано с Общественной палатой региона.

11 января было подписано соглашение об эффективном взаимодействии сторон по обеспечению гласности в деятельности избирательных комиссий и процедуры проведения выборов Президента Российской Федерации.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов сообщил собравшимся, что создана рабочая группа из числа членов Общественной палаты Тульской области, представителей СМИ, общественных организаций и вузов, которая уже начала процесс подготовки кандидатов в наблюдатели на выборах.

Рабочая группа будет осуществлять свою деятельность в непосредственном контакте с избирательной комиссией Тульской области и Управлением Министерства юстиции РФ по Тульской области.

Соглашение было подписано между Общественной палатой Тульской области, в лице председателя Общественной палаты региона Александра Воронцова и представителей Тульского областного отделения общественной организации «Союз женщин России», Тульского регионального отделения Ассоциации юристов России, регионального Отделения Всероссийской Общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Тульской области и общественной организацией «Тульский региональный союз пенсионеров».

сегодня, в 17:30
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