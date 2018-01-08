Петиция: Туляки требуют пересмотра дела слесаря АО «Тулагоргаз»

Сегодня в соцсетях появилась петиция к Генеральной прокуратуре РФ с требованием справедливого пересмотра уголовного дела 64-летнего слесаря АО «Тулагоргаз» Владимира Морозова. Автор петиции — Елена Морозова, дочь осужденного на 5 лет колонии общего режима. Она уверена, что суд не доказал вины ее отца в смерти от отравления угарным газом тульской семьи.

Кроме Генпрокуратуры РФ и ее руководителя Юрия Чайки петиция также направлена П резиденту РФ Владимиру Путину и председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву.

В петиции говорится:

Елена Морозова « Слесаря АО «Тулагоргаз» Морозова Владимира Николаевича обвинили в преступлении, которого он не совершал. Владимиру Николаевичу 64 года, он болен сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Более 25 лет он работает слесарем в АО «Тулагоргаз». За время работы он накопил огромный опыт по замене и ремонту газового оборудования.

В 2015 году случилась трагедия по адресу: ул. Новомосковская, 13-а, кв. 19, погибла семья (супруги и двое детей) от отравления угарным газом. На момент осмотра указанной квартиры установлено, что дымоотводящий рукав газовой колонки лежал на шкафу, т.е. газовый прибор функционировал без дымоотводящей трубы, что привело к выходу угарного газа в жилое помещение.

В декабре 2012 году Морозов менял колонку в квартире, где жила семья. Указанные работы выполнялись им в присутствии собственника квартиры. При замене газовой колонки он совершил все предусмотренные паспортом завода-изготовителя операции по установке. Качество выполненной им работы, надежное закрепление подтверждается также тем, что с момента замены нового газоиспользующего оборудования и до ноября 2015 года колонка функционировала в квартире погибших три года после ее установки.

В течение трех лет газовая колонка работала в штатном режиме, заявок от абонента или пользователей газового оборудования в адрес "Тулагоргаза" не поступало.

Следствие по этому делу длилось два года, Владимир Морозов проходил по этому делу как свидетель. В 2017 году следователь Сухолозов М. А. предъявил обвинение, предусмотренное ст. 238 ч. 3 УК РФ.

В обвинительном заключении сказано:

«имея умысел на выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественноопасных последствий в виде создания угрозы жизни и здоровья потребителей путем возможной утечки в помещения указанной квартиры смертельно опасного для человека угарного газа, образующегося в результате сгорания продуктов горения в газовых проточных водонагревателях, и отводящихся через дымоотводящую трубу в дымоход, сознательно допуская возможное наступление этих последствий и относясь к ним безразлично, допустил нарушения в части ненадежного закрепления дымоотводящей трубы к дымоходу».

Морозов В. Н. никогда не был знаком с семьей Манжосовых, ни в какие конфликты ни с кем из членов семьи не вступал. Откуда взялся умысел?!

Согласно закону ч. 3 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» прямо следует, что требования, связанные с недостатками оказанной услуги (выполненного работы), могут быть предъявлены при принятии выполненной работы (оказанной услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги) либо если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет. Следствие же в предъявленном обвинении распространяет срок гарантии на неограниченный период времени.

В ходе следствия проведено несколько экспертиз.

Строительно-техническая экспертиза проведена спустя два года, когда в квартире был сделан ремонт и по фотографиям и видеоконференцсвязи. Эксперт (по строительству) не видел гофру трубы, газовое оборудование и их первоначальное состояние.

проведена спустя два года, когда в квартире был сделан ремонт и по фотографиям и видеоконференцсвязи. Эксперт (по строительству) не видел гофру трубы, газовое оборудование и их первоначальное состояние. Судебный эксперт А. Ю. Баталов проводил не только тщательный осмотр колонки, но и полную техническую проверку (подключение и проверку функционирования). Он отметил: гофра была деформирована на оголовке трубы, что указывает на физическое воздействии на нее в период ее эксплуатации, т. е. после замены ее могли неоднократно снимать и закреплять в дымоход. Также было зафиксировано наличие сажи в радиаторе-калорифере в процентном соотношении 30%. Это означает, что частично продукты (угарный газ) при работе прибора попадали непосредственно в помещение, а не выводились через гофру в дымовой канал. На данное обстоятельство также указывают наличие следов копоти на обоях в кухне в месте примыкания прибора к стене, непосредственно на лицевой стороне колонки и наружной стене корпуса колонки. При указанном техническом состоянии (выхода языков пламени наружу, обугливания) эксплуатировать газовую колонку было запрещено. Во время следственного эксперимента, в ходе которого сотрудниками горгаза была вновь установлена колонка, зажечь колонку не получилось, поскольку окисленными оказались элементы питания, до замены которых колонка не функционировала. Окислиться элементы питания могли из-за воздействия влаги в течение длительного периода, окисление элементов питания после снятия колонки, после демонтажа и до следственного эксперимента маловероятно. Эксперт считает, если бы труба была плохо закреплена, она бы выпала сразу или через небольшой промежуток от монтажа. Он считает, что дымоотводящая труба была отсоединена намеренно, вероятно, жильцами для проверки тяги дымохода, поскольку колонка не зажигалась из-за окисления элементов питания. Об этом в частности свидетельствует тот факт, что согласно данным осмотра труба находилась справа от дымохода, лежащей на шкафу. В то время как в случае самопроизвольного выпадения труба бы упала вниз, в силу действия силы тяжести.

В гарантийном паспорте на газовую колонку были вырезаны два отрывных талона, что указывает на то, что проводился гарантийный ремонт данного газового оборудования. Но следствием не были найдены специалисты, проводившие гарантийный ремонт.

Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, при котором можно выявить недостатки в работе газовой колонки и гофре трубе, в данной квартире не проводились с 2012 года в связи с уклонением абонентов от допуска сотрудников АО «Тулагоргаз» в квартиру для его проведения.

Суд отклонил все ходатайства стороны защиты. Не предоставил вещественные доказательства для осмотра в судебном заседании с участием специалиста. Не принял во внимание показания свидетелей, а также результаты независимой экспертизы, подтверждающие правильность установки колонки.

В ходе следствия моему отцу два раза вызывали скорую помощь. Он был госпитализирован с гипертоническим кризом и высоким уровнем сахара в крови (болен сахарным диабетом).

Просим разобраться и восстановить справедливость, помогите остановить судебный беспредел в нашем городе. Просим взять под личный контроль дальнейшую судьбу слесаря АО «Тулагоргаз» Морозова Владимира Николаевича и помочь освободить из-под стражи незаконно обвиненного, обеспечить честное и беспристрастное рассмотрение всех материалов уголовного дела».