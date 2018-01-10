В Заокском районе мужчина избил и ограбил свою сожительницу

Добычей злоумышленника стали 13 тысяч рублей. Он задержан полицейскими.

В Заокском сотрудники полиции выясняют обстоятельства грабежа. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, жертвой противоправного деяния стала 43-летняя местная жительница.

По предварительным данным, вечером, в подъезде одного из домов её избил собственный сожитель. Затем мужчина вырвал из рук потерпевшей сумку с кошельком и скрылся.

Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей При проведении оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отделение для разбирательства.

Задержанный признался в грабеже. Сейчас полицейские проводят работу по установлению всех деталей происшествия.