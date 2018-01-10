С кладбища в поселке Горелки вывезли 50 кубометров мусора

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Сотрудники «Сервисного центра города Тулы» вывезли с территории кладбища в Горелках вывезено более 50 кубометров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также работы по вывозу мусора и санитарной очистке территорий проводятся на городских кладбищах № 1 и 3, а также в посёлках Петелино и Торхово.

Кроме того, в центре Тулы, между улицами Союзной и Благовещенской рабочие провели кронирование и удаление аварийных деревьев, снесли аварийные и незаконные постройки.