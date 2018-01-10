На конкурсе «Лидеры России» туляки презентовали «Атлас поисковика»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В рамках проекта будет создан интерактивный ресурс с картами памятников и мест боевой славы.

В рамках Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» прошел круглый стол «Россия – страна возможностей». Это открытая платформа проектов, созданная по инициативе Владимира Путина.

В мероприятии принял участие заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Руководитель Тульской областной организации «Российского союза молодежи» Юлия Королева представила проект «Атлас поисковика», на реализацию которого получен грант от Федерального агентства по делам молодежи.

«Атлас поисковика» позволит создать единый интерактивный ресурс с картами памятников, мест боевой славы и основных достопримечательностей России.

Этот ресурс позволит объединить всех участников поискового движения, привлечь общественное внимание к славным страницам отечественной истории. В рамках проекта в Тульской области планируется квест, посвященный героической обороне Тулы в 1941 году.