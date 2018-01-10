новости
новости
Регистрация
На конкурсе «Лидеры России» туляки презентовали «Атлас поисковика»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На конкурсе «Лидеры России» туляки презентовали «Атлас поисковика»

В рамках проекта будет создан интерактивный ресурс с картами памятников и мест боевой славы.

В рамках Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» прошел круглый стол «Россия – страна возможностей». Это открытая платформа проектов, созданная по инициативе Владимира Путина. 

В мероприятии принял участие заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Руководитель Тульской областной организации «Российского союза молодежи» Юлия Королева представила проект «Атлас поисковика», на реализацию которого получен грант от Федерального агентства по делам молодежи.

«Атлас поисковика» позволит создать единый интерактивный ресурс с картами памятников, мест боевой славы и основных достопримечательностей России.

Этот ресурс позволит объединить всех участников поискового движения, привлечь общественное внимание к славным страницам отечественной истории. В рамках проекта в Тульской области планируется квест, посвященный героической обороне Тулы в 1941 году.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 0
Другие статьи по темам
Событие
конкурс Лидеры Россиивсероссийский конкурскруглый столпоисковое движениеатлас поисковика
Люди
Вячеслав ФедорищевЮлия Королева
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заокском районе мужчина избил и ограбил свою сожительницу
В Заокском районе мужчина избил и ограбил свою сожительницу
Туляк погасил долги за ЖКУ, чтобы вернуть себе права на автомобиль
Туляк погасил долги за ЖКУ, чтобы вернуть себе права на автомобиль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.