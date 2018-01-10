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В Туле в ДТП попала машина вневедомственной охраны
Фото пользователя Зураба и Алексея Пирязева.

В Туле в ДТП попала машина вневедомственной охраны

Все обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщили Myslo очевидцы, сегодня, 10 января, на пересечении проспекта Ленина и улицы Руднева произошло ДТП: столкнулись служебный автомобиль вневедомственной охраны «Лада Гранта» и «Ниссан Террано».

По предварительным данным, никто не пострадал. 

– Экипаж группы задержания вневедомственной охраны направлялся на охраняемый объект по сигналу тревоги. На выезд проспекта Ленина  один из автомобилей не пропустил служебный автомобиль, который двигался с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналом. В результате произошло столкновение, – сообщили в пресс-службе Росгвардии по Тульской области.

Все обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД.

Из-за ДТП на проспекте образовалась большая пробка.

поиск очевидцев

Если вы стали свидетелями этого ДТП и у вас есть запись с видеорегистратора, просьба позвонить по телефону 8(4872)30-71-31, дежурная часть вневедомственной охраны.

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В Туле в ДТП попала машина вневедомственной охраны, Фото: 1
В Туле в ДТП попала машина вневедомственной охраны, Фото: 2
В Туле в ДТП попала машина вневедомственной охраны, Фото: 3
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В Туле в ДТП попала машина вневедомственной охраны, Фото: 5
В Туле в ДТП попала машина вневедомственной охраны, Фото: 6
В Туле в ДТП попала машина вневедомственной охраны, Фото: 7
В Туле в ДТП попала машина вневедомственной охраны, Фото: 8
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В Туле в ДТП попала машина вневедомственной охраны, Фото: 10
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