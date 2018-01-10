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Туляк погасил долги за ЖКУ, чтобы вернуть себе права на автомобиль

Туляк погасил долги за ЖКУ, чтобы вернуть себе права на автомобиль

Из-за наличия задолженности приставы наложили запрет на регистрационные действия.

На исполнении в отделе судебных приставов Тульской области находилось исполнительное производство в отношении мужчины, задолжавшего за  «коммуналку»  37 тысяч рублей. Никаких мер к выплате задолженности должник не принимал.

В результате приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего мужчине автомобиля Mitsubishi Carisma.

В таком случае владелец не может распоряжаться транспортным средством, но сохраняет право пользования. Выяснив, что запрет будет снят только после полного погашения долга, владелец машины полностью погасил задолженность.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, сотрудники УФССП России по Тульской области советуют пользоваться электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств» и получить всю информацию об имеющихся долгах.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:38 −2
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