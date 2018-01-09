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Закладную для ипотеки туляки смогут оформить в электронном виде

Закладную для ипотеки туляки смогут оформить в электронном виде

Об изменениях федерального законодательства сообщает региональное Управление Росреестра.

С 1 июля при оформлении ипотеки будет применяться электронная закладная. Этот документ является ценной бумагой, права по которой закрепляются электронной подписью.

Договором об оформлении ипотеки может быть предусмотрена выдача закладной после государственной регистрации сделки при представлении документа в орган регистрации прав.

Электронная закладная составляется с помощью заполнения специальной формы на едином портале государственных и муниципальных услуг и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью залогодателя и залогодержателя.

Если у одной из сторон нет электронной подписи, они смогут обратиться к нотариусу, который подпишет заявление о выдаче закладной и подготовит документы. Электронная закладная обязательно должна быть помещена на хранение в депозитарий. Передавать документ туда будет территориальное Управление Росреестра.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:55 0
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