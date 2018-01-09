новости
новости
Регистрация
Туляк, обокравший производственный цех, отправится в колонию

Туляк, обокравший производственный цех, отправится в колонию

Добычей вора стали электроприборы общей стоимостью около 120 тысяч рублей.

Зареченский районный суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 29-летнему туляку. Он признан виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.

Установлено, что в ночь на 1 сентября прошлого года вор  пришел на территорию складских помещений ООО « Обзор Медиа-Т». Ранее молодой человек работал в этой организации и знал, что ключ от производственного цеха висит на магните на заборе.

Взяв ключ, преступник открыл навесной замок и украл со склада модульные драйвера, пульты управления, 2000 светодиодных модулей, блоки питания и личные вещи директора организации. Общая сумма ущерба превысила 120 тысяч рублей.

Суд назначил вору наказание в виде лишения свободы на 22 месяца с отбыванием в колонии строгого режима. Похищенное имущество возвращено собственнику.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
Другие статьи по темам
Событие
приговор судакражаобокрал производственный цехпреступление
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На российских дорогах станет меньше инспекторов ГИБДД
На российских дорогах станет меньше инспекторов ГИБДД
Закладную для ипотеки туляки смогут оформить в электронном виде
Закладную для ипотеки туляки смогут оформить в электронном виде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.