Туляк, обокравший производственный цех, отправится в колонию

Добычей вора стали электроприборы общей стоимостью около 120 тысяч рублей.

Зареченский районный суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 29-летнему туляку. Он признан виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.

Установлено, что в ночь на 1 сентября прошлого года вор пришел на территорию складских помещений ООО « Обзор Медиа-Т». Ранее молодой человек работал в этой организации и знал, что ключ от производственного цеха висит на магните на заборе.

Взяв ключ, преступник открыл навесной замок и украл со склада модульные драйвера, пульты управления, 2000 светодиодных модулей, блоки питания и личные вещи директора организации. Общая сумма ущерба превысила 120 тысяч рублей.

Суд назначил вору наказание в виде лишения свободы на 22 месяца с отбыванием в колонии строгого режима. Похищенное имущество возвращено собственнику.