Тулу будут превращать в «Новогоднюю столицу России» по образцу Югры

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В прошлом году при поддержке губернатора Алексея Дюмина региональным министерством культуры была подана заявка на проведение главных праздничных мероприятий по встрече 2019 года в Туле. 7 января делегация Тульской области приняла эстафету Новогодней столицы России у Ханты-Мансийска.

Заместитель Губернатора Вячеслав Федорищев, министр культуры Татьяна Рыбкина и заместитель главы администрации города Тулы Надежда Токовая посетили торжественную церемонию передачи его символа – хрустальной снежинки – Тульской области, в столице которой пройдет масштабное празднование следующего Нового Года.

В Ханты-Мансийске тульская делегация изучила опыт реализации новогоднего проекта в Югре, посетила горнолыжный комплекс, базу биатлона, этнографическую улицу чумов и другие площадки праздничных мероприятий. Отдельной темой встречи стало городское благоустройство, система освещения улиц и общественных пространств, взаимодействие государственных и частных структур.

Для реализации проекта «Новогодняя столица России» в Туле будет создан оргкомитет, штаб, сайт, логотип, брендбук, разработана концепция праздничных мероприятий. Подготовка займет практически весь год. Планируются новогодние фестивали, конкурсы, концерты, соревнования, флешмобы и другие развлечения. Основными площадками проведения новогодних мероприятий станут Тульская набережная, улица Металлистов и Крестовоздвиженская площадь.