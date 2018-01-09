В Кимовском районе пенсионерка погибла от переохлаждения

В понедельник, 8 января, в селе Иваньково Кимовского района, местными жителями были обнаружены человеческие останки.

Выяснилось, что они принадлежат 77-летней пенсионерке, которая числилась пропавшей без вести с октября прошлого года. Тело было найдено в овраге неподалёку от её дома.

По данным пресс-службы СУ СК России по Тульской области, признаков насильственной смерти нет – пожилая женщина погибла от переохлаждения. Следователи проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.