Частный инвестор готов построить в Туле платный мост через Упу

По мнению авторов проекта, это поможет разгрузить городские улицы в часы пик.

Частный инвестор ООО «Инвеста – Тула» предложил городским властям построить новый мост через Упу между железнодорожными путями, улицей Мосина Набережной Дрейера.

Концессионный конкурс на проведение строительных работ объявил городской комитет имущественных и земельных отношений. Соглашение с инвестором будет заключено на 33 года. Стоимость моста оценивается в 750 млн рублей.

Согласно плану, строительство новой дороги и необходимых объектов инфраструктуры займёт около трёх лет. В результате туляки получат новый маршрут, соединяющий Зареченский, Советский и Привокзальный микрорайоны.

Планируется, что новый мост будет платным. Он должен разгрузить городские улицы в часы пик. Прием конкурсных заявок продлится до 13 февраля, итоги конкурсная комиссия подведет на следующий день.