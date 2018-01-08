В Туле за новогодние каникулы 1414 человек заболели ОРВИ
Это ниже эпидемического порога более чем в два раза.
За прошедшую неделю
В Туле за неделю зарегистрировано 1414 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемического порога среди совокупного населения на 61%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость ниже порогового уровня.
По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.
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