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В Туле за новогодние каникулы 1414 человек заболели ОРВИ

В Туле за новогодние каникулы 1414 человек заболели ОРВИ

Это ниже эпидемического порога более чем в два раза.

За прошедшую неделю с 1 по 7 января 2018 года в Тульской области зарегистрировано 2479 случаев заболевания ОРВИ, показатель 16,53 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 69,7% и ниже уровня заболеваемости предыдущей недели в 2,4 раза.

В Туле за неделю зарегистрировано 1414 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемического порога среди совокупного населения на 61%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость ниже порогового уровня.

По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

 

сегодня, в 09:10 +2
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Тульская область

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