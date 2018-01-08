В Туле за новогодние каникулы 1414 человек заболели ОРВИ

За прошедшую неделю с 1 по 7 января 2018 года в Тульской области зарегистрировано 2479 случаев заболевания ОРВИ, показатель 16,53 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 69,7% и ниже уровня заболеваемости предыдущей недели в 2,4 раза.

В Туле за неделю зарегистрировано 1414 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемического порога среди совокупного населения на 61%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость ниже порогового уровня.

По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.