Погода в Туле 8 января: мороз, метель и гололедица
Порывы ветра могут достигнуть 13-18 м/с.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8 января будет облачно. Ночью местами небольшой снег, днем небольшой местами умеренный снег, метель. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, западный 7−12 м/с, местами порывы — 13−18 м/с. Температура воздуха ночью — от -7 до -2 градусов, днём — от -5 до 0 градусов. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст.
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