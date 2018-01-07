Погода в Туле 8 января: мороз, метель и гололедица

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8 января будет облачно. Ночью местами небольшой снег, днем небольшой местами умеренный снег, метель. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный 7−12 м/с, местами порывы — 13−18 м/с. Температура воздуха ночью — от -7 до -2 градусов, днём — от -5 до 0 градусов. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст.