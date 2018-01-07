Для туляков проведут бесплатные юридические консультации
Публикуем график приема граждан на январь.
В январе тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» проведет бесплатные юридические консультации в приемной регионального правительства.
Предварительная запись по телефону 8 (4872) 30-62-75.
- 9 января: Тульская областная адвокатская палата, 15.00 – 18.00.
- 10 января: Институт права и управления ТулГУ, 15.00 – 18.00.
- 11 января: Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 15.00 – 18.00.
- 16 января: Тульская областная адвокатская палата, 15.00 – 18.00.
- 17 января: Областная общественная организация «Тульское общество потребителей», 15.00 – 18.00.
- 18 января: Тульский филиал Международного юридического института, 15.00 – 18.00.
- 23 января: Тульская областная адвокатская палата, 15.00 – 18.00.
- 24 января: Управление Росреестра по Тульской области, 15.00 – 18.00.
- 25 января: Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации, 15.00 – 18.00.
- 30 января: Тульская областная адвокатская палата, 15.00 – 18.00.
- 31 января: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 15.00 – 18.00.
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