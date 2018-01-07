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Для туляков проведут бесплатные юридические консультации

Для туляков проведут бесплатные юридические консультации

Публикуем график приема граждан на январь.

В январе тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» проведет бесплатные юридические консультации в приемной регионального правительства.

Предварительная запись по телефону 8 (4872) 30-62-75.

  • 9 января: Тульская областная адвокатская палата, 15.00 – 18.00.
  • 10 января: Институт права и управления ТулГУ, 15.00 – 18.00.
  • 11 января: Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 15.00 – 18.00.
  • 16 января: Тульская областная адвокатская палата, 15.00 – 18.00.
  • 17 января: Областная общественная организация «Тульское общество потребителей», 15.00 – 18.00.
  • 18 января: Тульский филиал Международного юридического института, 15.00 – 18.00.
  • 23 января: Тульская областная адвокатская палата, 15.00 – 18.00.
  • 24 января: Управление Росреестра по Тульской области, 15.00 – 18.00.
  • 25 января: Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации, 15.00 – 18.00.
  • 30 января: Тульская областная адвокатская палата, 15.00 – 18.00.
  • 31 января: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 15.00 – 18.00.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:12 0
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