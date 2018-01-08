8 января за порядком в Туле следит Василий Ростовцев

Фото из архива Myslo.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам (4872)47-20-34, (4872)47-20-37, 1391.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года организовано дежурство сотрудников администрации Тулы.

8 января дежурит заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Василий Владимирович Ростовцев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47-20-34, (4872)47-20-37, 1391.