7 января в центре Тулы запретят продавать алкоголь

Согласно региональному законодательству, на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей.

Ограничения распространяются на все магазины и супермаркеты, расположенные в радиусе километра от места проведения мероприятий.

Туляки не смогут купить горячительные напитки 7 января 2018 года с 13.00 до 22.00.