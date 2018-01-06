Житель Большой Тулы дал фиктивную прописку 8 иностранцам

Полицейскими в Тульской области продолжаются постоянные мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. Участковыми уполномоченными отдела полиции «Ленинский» установлен 34-летний неработающий житель одной из деревень.

По предварительным данным, он зарегистрировал у себя в доме 8 иностранцев из двух различных государств. При этом мужчина не предоставил иностранным гражданам фактических мест для проживания, чем нарушил закон.

Подозреваемый признался в фиктивной постановке на учет иностранцев. Полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия.