Дюмин и Аджоев обсудили уход Габулова и необходимость усиления «Арсенала»
«Мы будем делать всё для развития футбола в нашем регионе», — сказал глава региона на встрече с Гурамом Аджоевым.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент «Арсенала» Гурам Аджоев встретились, чтобы обсудить перспективы развития тульского футбольного клуба.
Одной из тем разговора стал уход в бельгийский «Брюгге» Владимира Габулова. По словам президента «Арсенала», свой уход вратарь согласовал с руководством клуба, и было бы неправильно лишать его шанса поиграть в Европе, стать участником еврокубков.
- Сейчас задача номер один — усиление команды!
- «Мы будем делать все для дальнейшего развития футбола в нашем регионе, и в первую очередь ставка — на «Арсенал», — сказал губернатор.
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