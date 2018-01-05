Дюмин и Аджоев обсудили уход Габулова и необходимость усиления «Арсенала»

«Мы будем делать всё для развития футбола в нашем регионе», — сказал глава региона на встрече с Гурамом Аджоевым.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент «Арсенала» Гурам Аджоев встретились, чтобы обсудить перспективы развития тульского футбольного клуба.

Одной из тем разговора стал уход в бельгийский «Брюгге» Владимира Габулова. По словам президента «Арсенала», свой уход вратарь согласовал с руководством клуба, и было бы неправильно лишать его шанса поиграть в Европе, стать участником еврокубков.

- Сейчас задача номер один — усиление команды!

- «Мы будем делать все для дальнейшего развития футбола в нашем регионе, и в первую очередь ставка — на «Арсенал», — сказал губернатор.