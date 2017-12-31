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МЧС напоминает: фейерверки запрещается запускать вблизи жилых домов
Фото из архива Myslo.

МЧС напоминает: фейерверки запрещается запускать вблизи жилых домов

В новогодние каникулы возрастает риск несчастных случаев из-за неправильного использования пиротехники.

В дни новогодних каникул сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области напоминают гражданам правила эксплуатации пиротехники.

Покупать пиротехнику специалисты рекомендуют в специализированных магазинах, где продают только сертифицированную продукцию.

К каждому пиротехническому изделию обязательно должна прилагаться подробная инструкция по применению на русском языке, где указано название завода изготовителя, дата изготовления, срок хранения и правила пользования изделием.

Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

Порядок применения пиротехнических изделий:

  • Запускать фейерверки можно только в специально отведенных для этих целей местах, которые, как правило, определяются решением администраций муниципальных образований.
  • Запрещается запускать фейерверки при сильном ветре, так как размер опасной зоны увеличивается в 3−4 раза.
  • Зрители должны размещаться на расстоянии 35−50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны.
  • Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, так как они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак.
  • Нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей.

Кстати, вероятной причиной пожара, уничтожившего главную елку Южно-Сахалинска, эксперты назвали несоблюдение техники безопасности при запуске петард. 

МЧС России по Тульской области напоминает:

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:45 0
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