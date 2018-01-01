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В новогоднюю ночь работу полицейских проверил Сергей Галкин
Фото infpol.ru

В новогоднюю ночь работу полицейских проверил Сергей Галкин

Особое внимание было уделено вопросам незамедлительного реагирования на обращения граждан.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин проверил работу подразделений полиции, осуществляющих охрану общественного порядка в ночь с 31 декабря на 1 января. При общении с личным составом он уделил особое внимание вопросам незамедлительного реагирования на сообщения граждан.

Полицейские дежурили в новогоднюю ночь на главной ёлке Тулы, а также патрулировали улицы, регулировали дорожное движение, находились в местах массового скопления людей.

Принятыми мерами серьёзных нарушений общественного порядка не допущено. Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:25 0
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