31 декабря на площади Ленина в Туле установят ледяные скульптуры

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Все желающие смогут с ними сфотографироваться.

В Туле 31 декабря на площади Ленина появятся скульптуры изо льда. Команда ледорубов (туляк и трое гостей города) превратит ледяные глыбы в барельефы. Все желающие смогут понаблюдать за процессом.

Скульптуры будут размещаться на площади Ленина за цифрами «2018».

К 23.00 все композиции будут готовы.

Туляки и гости города в течение новогодних праздников смогут фотографироваться с ледяными скульптурами.