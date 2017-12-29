Фото пресс-службы администрации Тулы.
31 декабря на площади Ленина в Туле установят ледяные скульптуры
Все желающие смогут с ними сфотографироваться.
В Туле 31 декабря на площади Ленина появятся скульптуры изо льда. Команда ледорубов (туляк и трое гостей города) превратит ледяные глыбы в барельефы. Все желающие смогут понаблюдать за процессом.
Скульптуры будут размещаться на площади Ленина за цифрами «2018».
К 23.00 все композиции будут готовы.
Туляки и гости города в течение новогодних праздников смогут фотографироваться с ледяными скульптурами.
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