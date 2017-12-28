Как работает Тула в новогодние каникулы
Как будут работать поликлиники, рынки, ТЦ? Куда позвонить в случае аварии? Полная справка от Myslo.
- Центральный (тел. 36−19−00): 1, 2, 7 января — выходные.
- «Хопёр» (тел. 47−33−90): 1, 2 января — выходные.
- «Южный» (тел. 23−56−50): 1, 2, 7 января — выходные.
- Фрунзенская ярмарка (тел. 31−55−25): 1, 2, 7 января — выходные.
В остальные дни рынки работают по обычному графику.
- «Глобус» (24−95−95): 28−30 декабря — круглосуточно, 31 декабря — до 22.00, 1 января — выходной, 2 января — с 08.00.
- Гипермаркет «Линия» (тел. 21−32−35): 31 декабря — до 20.00, 1 января — выходной, 2 января — с 08.00.
- Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25−37−00): до 30 декабря включительно - круглосуточно, 31 декабря до 19.00, 1 января — с 13.00.
- ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55−02−76, 36−24−36): 31 декабря — до 20.00, 1 января — с 12.00.
- «Леруа Мерлен» (тел. 25−27−88): 31 декабря — до 20.00, 1 января — выходной.
- ТЦ «Парадиз» (тел. 30−40−20): 31 декабря — с 10.00 до 19.00, 1 января — с 12.00 до 21.00.
- ТЦ «Пенаты» (тел. 49−44−94): 1, 2 января — выходные.
- ТЦ «Пролетарский» (тел. 40−52−51): 1 января — выходной.
- ТЦ «РИО» (тел. 55−70−70): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 12.00 до 22.00.
- ТУЦ «Сарафан» (тел. 30−19−03): 31 декабря — до 21.00, 1 января — выходной.
- ТЦ «Демидовский» (тел. 44−33−02): 1 января — с 14.00.
- Супермаркет «К-Раута» (тел. 70−30−70): 31 декабря — до 18.00, 1 января — выходной, 2, 7 января — с 10.00 до 22.00, 6 января — с 10.00 до 20.00.
- ТЦ «Утюгъ» (тел. 25−02−04): 31 декабря, 6 января — с 10.00 до 18.00; 1, 7 января — выходные; 2 января — с 12.00 до 20.00.
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ТЦ «Макси» (тел.
8 (800) 100-27-27— горячая линия, 77−31−80). Кинотеатр: 31 декабря — с 10.00 до 21.00, 1 января — с 12.00 до 03.00.
- Гипермаркет OBI: 31 декабря — с 08.00 до 20.00, 1 января — с 12.00 до 23.00.
- Торговые галереи ТЦ: 31 декабря — с 10.00 до 20.00,
- 1 января — с 12.00 до 21.00.
- Гипермаркет «Лента» (тел. 8 800−700−41−11): 31 декабря — с 10.00 до 22.00, 1 января — с 10.00 до 23.00.
- ГИПЕРСПАР (Тула, Металлургов, 87) 31 декабря – до 21.30. А 1 января – с 14.00.
В остальные дни торговые центры работают по обычному графику.
- Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35−37−72): 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.
- Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32−96−20): 31 декабря — до 18.00, 1 января — выходной.
- Бассейн ТГПУ (тел. 35−40−77): 31 декабря, 1, 7 января — выходные дни.
В остальные дни бассейны работают по обычному графику.
В Тульской области 31 декабря и 6 января рабочий день отделений Почты России будет сокращен на один час.
1, 2 и 7 января 2018 года станут выходными днями для отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.
31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7 января — нерабочие праздничные дни.
Государственная регистрация смерти будет производиться:
• 2, 5 января с 8.00 до 15.00, без обеденного перерыва по адресу ул. Степанова, 34-а.
• 8 января с 8.00 до 16.00.
Государственная регистрация рождения будет производиться:
• 2 января с 9.00 до 16.00 по адресу: ул. Революции, 4-а;
• 5 января с 9.00 до 16.00 по адресу: 2-й проезд Гастелло, 19.
• 8 января с 9.00 до 17.00 на проспекте Ленина, 91.
В ночь на 1 января городской общественный транспорт в Туле будет работать до 4.15.
Движение некоторых маршрутов будет изменено.
Трамваи:
- № 3 с 22.10 до 04.11 по маршруту: ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Мосина — ул. Демидовская Плотина — ул. Плеханова — ул. Щегловская Засека;
- № 9 с 22.19 до 04.13 по маршруту: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Демидовская плотина – ул. Мосина — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов;
- № 12 с 21.58 до 03.59 по маршруту: пос. Менделеевский — проспект Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Пролетарский мост — ул. Пролетарская — ул. Демидовская Плотина — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — проспект Ленина — пос. Менделеевский;
- № 14 с 22.03 до 03.59 по маршруту: Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — ул. Воздухофлотская — Павшинский путепровод — ул. Коминтерна — ул. Демидовская Плотина — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.
Троллейбусы:
- № 1 с 22.05 до 04.12 по маршруту: М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — проспект Ленина — ст. Южная (и обратно);
- № 2 с 21.56 до 04.19 по маршруту: ул. Курковая — ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Дм. Ульянова — пл. Им. 50-й Армии — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ст. Южная (и обратно);
- № 6 с 22.22 до 04.00 по маршруту Московский в-л — ул. Путейская — Красноармейский проспект — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе — пос. Горелки (и обратно);
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№ 10 с 22.11 до 04.10 по маршруту: Московский в-л — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — Пролетарский мост — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса (и обратно).
Электрички и пригородные поезда будут курсировать:
- 31 декабря — расписанием субботы (выходного дня);
- с 1 по 7 января — расписанием субботы (выходного дня);
- 8 января — расписанием воскресенья (выходного дня);
- 9 января — расписанием вторника (буднего дня).
Также назначаются дополнительные поезда-экспрессы на направлениях Москва-Тула:
- 31 декабря — отпр. 16.39.
- 8 января — Тула-Москва экспресс, отпр. 14.07.
Поликлиники Тульской области работают с 30 декабря по 8 января включительно ежедневно с 9.00 до 15.00.
По 8 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города. Период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.
31 декабря с 23.00 до 3.00 первого января, а также 7 января с 16.00 до 22.00 в Туле на площади Ленина состоятся массовые новогодние мероприятия.
В связи с этим центр Тулы на время празднеств станет безалкогольным. Ограничения будут действовать для магазинов, расположенных в радиусе одного километра от мест проведения массовых мероприятий.
Продажа спиртного будет ограничена за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после проведения,
7 января 2018 года с 13.00 до 22.00.
- Тульский государственный музей оружия: 30 декабря — санитарный день, 31 декабря и 1 января — выходные дни. 2, 3, 7, 8 января музей принимает посетителей с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00). 4, 5, 6 января музей принимает посетителей с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00).
- Музей «Тульский кремль»: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
- Музей «Тульские самовары»: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
- Богородицкий дворец-музей и парк: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−5 января — с 19.00 до 19.00, 6, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.
- Выставочный зал: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
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Музей-усадьба
Л. Н. Толстого«Ясная Поляна»: 30 декабря — с 9.00 до 17.00 (последняя экскурсия в 15.30), 31 декабря, 1, 2, 7, 8 января — музей закрыт для посещения, 3, 4, 5 января — в обычном режиме с 9.00 до 17.00 (последняя экскурсия в 15.30), 6 января — с 9.00 до 16.00 (последняя экскурсия в 14.30).
- Тульский областной художественный музей: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
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Историко-культурный и природный музей-заповедник
И. С. Тургенева«Бежин луг»: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−8 января — с 10.00 до 18.00.
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Дом-музей
В. В. Вересаева: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
- Историко-мемориальный музей Демидовых: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.
Центры обслуживания клиентов АО «ТНС энерго Тула» будут работать в обычном режиме до 30 декабря включительно. Затем начнутся длинные выходные. С 9 января все центры возобновят работу в обычном режиме.
С 1 по 8 января передать показания приборов учета, проверить состояние лицевого счета или получить справочную информацию жители Тульской области смогут по телефону горячей линии: 52−34−10.
Оплатить потребленные киловатты можно в любое удобное время на сайте ресурсоснабжающей организации, а также в кассах «Почты России», терминалах «Сбербанка» и через онлайн-сервисы.
- В период с 30 декабря по 8 января будут работать круглосуточные горячие линии ресурсоснабжающих организаций и предприятий:
- АО «Тулатеплосеть» — 42−53−21, 42−53−23 (круглосуточная аварийно-диспетчерская служба);
- АО «Тулагорводоканал» — 42−53−26, 42−53−34;
- АО «Тульские городские электрические сети» — 24−93−50, 74−93−50;
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Тулэнерго» — 73−03−51, 46−93−52;
- АО «Газпром газораспределение Тула» — 30−82−32 (круглосуточная ЦДС);
- МКП «Тулагорсвет» — 47−38−82, 36−42−75.
Кроме того, в новогодние дни с 30 декабря по 8 января круглосуточное дежурство будет организовано в территориальных округах:
- Центральный территориальный округ — 31−28−47,
- Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80,
- Привокзальный территориальный округ — 24−71−74,
- Зареченский территориальный округ — 47−32−94,
- Пролетарский территориальный округ — 41−73−40 (с 9.00 до 18.00), 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00).
- Единая служба спасения — 112.
- Единый телефон пожарных спасателей — 101.
- Полиция — 102.
- Скорая помощь — 103.
- Аварийная газовая служба — 104.
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Телефон доверия главного управления МЧС России по Тульской области —
8 (4872) 56-99-99.