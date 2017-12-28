Как работает Тула в новогодние каникулы

Как будут работать поликлиники, рынки, ТЦ? Куда позвонить в случае аварии? Полная справка от Myslo.

Рынки

Центральный (тел. 36−19−00): 1, 2, 7 января — выходные.

«Хопёр» (тел. 47−33−90): 1, 2 января — выходные.

«Южный» (тел. 23−56−50): 1, 2, 7 января — выходные.

Фрунзенская ярмарка (тел. 31−55−25): 1, 2, 7 января — выходные.

В остальные дни рынки работают по обычному графику.

Торговые центры

«Глобус» (24−95−95): 28−30 декабря — круглосуточно, 31 декабря — до 22.00, 1 января — выходной, 2 января — с 08.00.

Гипермаркет «Линия» (тел. 21−32−35): 31 декабря — до 20.00, 1 января — выходной, 2 января — с 08.00.

Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25−37−00): до 30 декабря включительно - круглосуточно, 31 декабря до 19.00, 1 января — с 13.00.

ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55−02−76, 36−24−36): 31 декабря — до 20.00, 1 января — с 12.00.

«Леруа Мерлен» (тел. 25−27−88): 31 декабря — до 20.00, 1 января — выходной.

ТЦ «Парадиз» (тел. 30−40−20): 31 декабря — с 10.00 до 19.00, 1 января — с 12.00 до 21.00.

ТЦ «Пенаты» (тел. 49−44−94): 1, 2 января — выходные.

ТЦ «Пролетарский» (тел. 40−52−51): 1 января — выходной.

ТЦ «РИО» (тел. 55−70−70): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 12.00 до 22.00.

ТУЦ «Сарафан» (тел. 30−19−03): 31 декабря — до 21.00, 1 января — выходной.

ТЦ «Демидовский» (тел. 44−33−02): 1 января — с 14.00.

Супермаркет «К-Раута» (тел. 70−30−70): 31 декабря — до 18.00, 1 января — выходной, 2, 7 января — с 10.00 до 22.00, 6 января — с 10.00 до 20.00.

ТЦ «Утюгъ» (тел. 25−02−04): 31 декабря, 6 января — с 10.00 до 18.00; 1, 7 января — выходные; 2 января — с 12.00 до 20.00.

ТЦ «Макси» (тел. 8 (800) 100-27-27 — горячая линия, 77−31−80). Кинотеатр: 31 декабря — с 10.00 до 21.00, 1 января — с 12.00 до 03.00.

— горячая линия, 77−31−80). Кинотеатр: 31 декабря — с 10.00 до 21.00, 1 января — с 12.00 до 03.00. Гипермаркет OBI: 31 декабря — с 08.00 до 20.00, 1 января — с 12.00 до 23.00.

Торговые галереи ТЦ: 31 декабря — с 10.00 до 20.00,

1 января — с 12.00 до 21.00.

Гипермаркет «Лента» (тел. 8 800−700−41−11): 31 декабря — с 10.00 до 22.00, 1 января — с 10.00 до 23.00.

ГИПЕРСПАР (Тула, Металлургов, 87) 31 декабря – до 21.30. А 1 января – с 14.00.

В остальные дни торговые центры работают по обычному графику.

Бассейны

Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35−37−72): 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.

Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32−96−20): 31 декабря — до 18.00, 1 января — выходной.

Бассейн ТГПУ (тел. 35−40−77): 31 декабря, 1, 7 января — выходные дни.

В остальные дни бассейны работают по обычному графику.

Почта

В Тульской области 31 декабря и 6 января рабочий день отделений Почты России будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января 2018 года станут выходными днями для отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

ЗАГС

31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7 января — нерабочие праздничные дни.

Государственная регистрация смерти будет производиться:

• 2, 5 января с 8.00 до 15.00, без обеденного перерыва по адресу ул. Степанова, 34-а.

• 8 января с 8.00 до 16.00.

Государственная регистрация рождения будет производиться:

• 2 января с 9.00 до 16.00 по адресу: ул. Революции, 4-а;

• 5 января с 9.00 до 16.00 по адресу: 2-й проезд Гастелло, 19.

• 8 января с 9.00 до 17.00 на проспекте Ленина, 91.

Городской транспорт

В ночь на 1 января городской общественный транспорт в Туле будет работать до 4.15.

Движение некоторых маршрутов будет изменено.

Трамваи:

№ 3 с 22.10 до 04.11 по маршруту: ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Мосина — ул. Демидовская Плотина — ул. Плеханова — ул. Щегловская Засека;

№ 9 с 22.19 до 04.13 по маршруту: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Демидовская плотина – ул. Мосина — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов;

№ 12 с 21.58 до 03.59 по маршруту: пос. Менделеевский — проспект Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Пролетарский мост — ул. Пролетарская — ул. Демидовская Плотина — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — проспект Ленина — пос. Менделеевский;

№ 14 с 22.03 до 03.59 по маршруту: Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — ул. Воздухофлотская — Павшинский путепровод — ул. Коминтерна — ул. Демидовская Плотина — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.

Троллейбусы:

№ 1 с 22.05 до 04.12 по маршруту: М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — проспект Ленина — ст. Южная (и обратно);

№ 2 с 21.56 до 04.19 по маршруту: ул. Курковая — ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Дм. Ульянова — пл. Им. 50-й Армии — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ст. Южная (и обратно);

№ 6 с 22.22 до 04.00 по маршруту Московский в-л — ул. Путейская — Красноармейский проспект — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе — пос. Горелки (и обратно);

№ 10 с 22.11 до 04.10 по маршруту: Московский в-л — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — Пролетарский мост — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса (и обратно).



Поезда и электрички

Электрички и пригородные поезда будут курсировать:

31 декабря — расписанием субботы (выходного дня);

с 1 по 7 января — расписанием субботы (выходного дня);

8 января — расписанием воскресенья (выходного дня);

9 января — расписанием вторника (буднего дня).

Также назначаются дополнительные поезда-экспрессы на направлениях Москва-Тула:

31 декабря — отпр. 16.39.

8 января — Тула-Москва экспресс, отпр. 14.07.

Поликлиники

Поликлиники Тульской области работают с 30 декабря по 8 января включительно ежедневно с 9.00 до 15.00.



Платные парковки

По 8 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города. Период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.



Продажа алкоголя

31 декабря с 23.00 до 3.00 первого января, а также 7 января с 16.00 до 22.00 в Туле на площади Ленина состоятся массовые новогодние мероприятия.

В связи с этим центр Тулы на время празднеств станет безалкогольным. Ограничения будут действовать для магазинов, расположенных в радиусе одного километра от мест проведения массовых мероприятий.

Продажа спиртного будет ограничена за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после проведения, т. е. 31 декабря 2017 года с 20.00 до 22.00;

7 января 2018 года с 13.00 до 22.00.



Музеи

Тульский государственный музей оружия: 30 декабря — санитарный день, 31 декабря и 1 января — выходные дни. 2, 3, 7, 8 января музей принимает посетителей с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00). 4, 5, 6 января музей принимает посетителей с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00).

Музей «Тульский кремль»: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Музей «Тульские самовары»: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Богородицкий дворец-музей и парк: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−5 января — с 19.00 до 19.00, 6, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Выставочный зал: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»: 30 декабря — с 9.00 до 17.00 (последняя экскурсия в 15.30), 31 декабря, 1, 2, 7, 8 января — музей закрыт для посещения, 3, 4, 5 января — в обычном режиме с 9.00 до 17.00 (последняя экскурсия в 15.30), 6 января — с 9.00 до 16.00 (последняя экскурсия в 14.30).

«Ясная Поляна»: 30 декабря — с 9.00 до 17.00 (последняя экскурсия в 15.30), 31 декабря, 1, 2, 7, 8 января — музей закрыт для посещения, 3, 4, 5 января — в обычном режиме с 9.00 до 17.00 (последняя экскурсия в 15.30), 6 января — с 9.00 до 16.00 (последняя экскурсия в 14.30). Тульский областной художественный музей: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−8 января — с 10.00 до 18.00.

«Бежин луг»: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−8 января — с 10.00 до 18.00. Дом-музей В. В. Вересаева : 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00. Историко-мемориальный музей Демидовых: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Центры обслуживания «ТНС энерго Тула»

Центры обслуживания клиентов АО «ТНС энерго Тула» будут работать в обычном режиме до 30 декабря включительно. Затем начнутся длинные выходные. С 9 января все центры возобновят работу в обычном режиме.



С 1 по 8 января передать показания приборов учета, проверить состояние лицевого счета или получить справочную информацию жители Тульской области смогут по телефону горячей линии: 52−34−10.

Оплатить потребленные киловатты можно в любое удобное время на сайте ресурсоснабжающей организации, а также в кассах «Почты России», терминалах «Сбербанка» и через онлайн-сервисы.



Дежурство ресурсо­снабжающих организаций

В период с 30 декабря по 8 января будут работать круглосуточные горячие линии ресурсоснабжающих организаций и предприятий:

АО «Тулатеплосеть» — 42−53−21, 42−53−23 (круглосуточная аварийно-диспетчерская служба);

АО «Тулагорводоканал» — 42−53−26, 42−53−34;

АО «Тульские городские электрические сети» — 24−93−50, 74−93−50;

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Тулэнерго» — 73−03−51, 46−93−52;

АО «Газпром газораспределение Тула» — 30−82−32 (круглосуточная ЦДС);

МКП «Тулагорсвет» — 47−38−82, 36−42−75.

дежурство чиновников

Кроме того, в новогодние дни с 30 декабря по 8 января круглосуточное дежурство будет организовано в территориальных округах:

Центральный территориальный округ — 31−28−47,

Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80,

Привокзальный территориальный округ — 24−71−74,

Зареченский территориальный округ — 47−32−94,

Пролетарский территориальный округ — 41−73−40 (с 9.00 до 18.00), 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00).

Экстренные службы