Где в Туле не будет света 27 декабря
Плановые отключения пройдут в среду с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:
- ул. Свободы, 58-а, 47, 60,
- ул. Плеханова, 151, 153, 201, 201-а,
- ул. Ложевая, 132, 134, 134-а,
- ул. Калинина, 10,
- п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-12,
- ул. Боборыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в,
- ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.),
- ул. Гончарова, 23-33,
- ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.),
- ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.),
- ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
- ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.), 26-62 (чётн.),
- пр-д Московский, 1-10,
- ул. Зои Космедемьянской, 26-40 (чётн.),
- ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,
- Демидовская плотина, 14-32 (чётн.), 19-27 (нечётн.), 43, 37, 39, 41-б,
- ул. Пролетарская, 31, 35, 33,
- п. Косая Гора: ул. Черняховского, 26-54 (чётн), 33-55 (нечётн.),
- Орловское ш., 65,
- ул. Каратьева Аллейка,
- ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),
- ул. Плеханова, 1-43,
- ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.),
- пер. Танковый, 17, 19,
- пер. Броневой, 13-22,
- ул. Болдина, 121-141, 116,
- ул. Оружейная, 24,
- пер, Танковый, 15-22.
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