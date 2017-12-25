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Советы тулякам: как безопасно запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Советы тулякам: как безопасно запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Ознакомьтесь с простыми правилами.

Запуск новогодних фейерверков — достаточно травмоопасная забава. Сотрудники Роспотребнадзора дают советы, как безопасно пользоваться пиротехникой.

Внимательно осмотрите упаковку. Фейерверки должны иметь инструкцию по применению на русском языке с указанием срока годности. Продавец по вашему требованию обязан ознакомить с сопроводительной документацией, содержащей сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству РФ о техническом регулировании. Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

Существует пять классов опасности пиротехнических изделий. К свободной продаже предназначены первые три класса.

IV и V классы — это профессиональная пиротехника.

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:

  • тщательно изучите перед запуском инструкцию;

  • перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону людей;

  • площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и др. препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.

  • запускать петарды детям запрещено;

  • не задерживайте горящую петарду в руках;

  • нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку;

  • используйте петарды только на открытом воздухе;

  • приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5−10 м;

  • хранить и переносить петарды следует только в упаковке;

  • не носите петарды в карманах;

  • разбирать петарду запрещается;

  • категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах;

  • ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой;

  • если петарда не сработала — не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;

  • не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях.

Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.

Применение пиротехнических изделий запрещается:

  • в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

  • на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

  • на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

  • на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.

Не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации.

Сюжет: Новый год - 2018
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:15 +3
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