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В Тульской области в «перевертыше» пострадали двое младенцев
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в «перевертыше» пострадали двое младенцев

Также различные травмы получили двое взрослых.

22 декабря в 19.10 на 15-м километре автодороги «Киреевск-Теплое» 35-летний водитель автомобиля Сhery А21, предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В аварии пострадали водитель и три его пассажирки: 31-летняя женщина и две девочки 2017 года рождения. Все четверо с различными травмами были госпитализированы.

 

Похожее ДТП случилось 24 декабря в 14.40 на 25-м километре автодороги «Тула-Белев». 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», предположительно, не справилась с управлением и съехала в кювет.

В ДТП пострадал 14-летний пассажир. Мальчика с телесными повреждениями госпитализировали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:54 +1
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