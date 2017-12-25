В Тульской области в «перевертыше» пострадали двое младенцев

Фото УГИБДД по Тульской области.

22 декабря в 19.10 на 15-м километре автодороги «Киреевск-Теплое» 35-летний водитель автомобиля Сhery А21, предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В аварии пострадали водитель и три его пассажирки: 31-летняя женщина и две девочки 2017 года рождения. Все четверо с различными травмами были госпитализированы.

Похожее ДТП случилось 24 декабря в 14.40 на 25-м километре автодороги «Тула-Белев». 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», предположительно, не справилась с управлением и съехала в кювет.

В ДТП пострадал 14-летний пассажир. Мальчика с телесными повреждениями госпитализировали.