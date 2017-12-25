В Пролетарском округе Тулы открылся новый детский сад

Фото пресс-службы администрации Тулы

25 декабря после капитального ремонта детский сад № 132 Центра образования № 24 по адресу: Тула, ул. Приупская, 3-а.

Помещение детского сада долго использовалось не по профилю. Городские власти вернули его в систему образования, отремонтировали, закупили современное оборудование и инвентарь.

Сегодня по учреждению провели экскурсию для юных туляков и их родителей. А с наступающим Новым годом малышей поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Детский сад рассчитан на 90 мест, в том числе 50 мест — для детей от 0 до 3 лет.

Свою работу учреждение начнет 9 января 2018 года.

На сегодняшний день очередь в детские дошкольные учреждения города составляет 2600 мест (в возрасте от 0 до 3 лет).

Сокращение очереди идет по трем направлениям: выкуп и капитальный ремонт зданий, изменение функционального назначения помещений в действующих дошкольных образовательных учреждениях, создание мест за счет внутренних резервов образовательных учреждений.

В 2017 году в рамках реализации данных мероприятий открыто 725 дополнительных мест (от 0 до 3 лет — 523, от 3 до 7 лет — 202).

Кроме этого, за счет спонсорских средств отремонтированы групповые помещения, а также приобретено оборудование на 75 дополнительных мест.

В 2018 году планируется создать и открыть 279 дополнительных мест (от 0 до 3 лет — 199 мест, от 3 до 7 лет — 80 мест) в детских садах.

Также в 2018 году ОАО «РЖД» передаст в муниципальную собственность частный детский сад № 71, рассчитанный на 240 мест. Сейчас его посещают 103 воспитанника. В нем будет открыто 140 мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет (2 — 3 года — 65 мест, от 3 до 7 лет — 75 мест).

Планируется осуществить выкуп дошкольных образовательных учреждений, построенных: