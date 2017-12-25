Тульские школьники сконструировали роботов-носильщиков

Учащиеся и педагоги образовательных учреждений области приняли участие в соревнованиях по робототехнике.

В первом тульском детском технопарке «Кванториум» состоялись областные командные соревнования по робототехнике для учащихся и педагогов. Они были организованы региональным министерством образования и образовательными организациями.

Во втором очном туре, который проводился по методике JuniorSkills, приняли участие 9 команд. Ребятам нужно было сконструировать робота, способного находить очерченную линией траекторию и двигаться по ней, распознавая и перемещая препятствия.

Победителями и призерами соревнований стали:

1 место – команда «Молния», тульский лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова,

2 место – команда «ГимназиУМ», тульский «Центр образования № 20»,

3 место – команда «NS5», «Гимназия № 20» из Донского.

Учащиеся и педагоги были награждены дипломами министерства образования Тульской области и ценными подарками.