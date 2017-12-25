Тульские школьники сконструировали роботов-носильщиков
Учащиеся и педагоги образовательных учреждений области приняли участие в соревнованиях по робототехнике.
В первом тульском детском технопарке «Кванториум» состоялись областные командные соревнования по робототехнике для учащихся и педагогов. Они были организованы региональным министерством образования и образовательными организациями.
Во втором очном туре, который проводился по методике JuniorSkills, приняли участие 9 команд. Ребятам нужно было сконструировать робота, способного находить очерченную линией траекторию и двигаться по ней, распознавая и перемещая препятствия.
Победителями и призерами соревнований стали:
- 1 место – команда «Молния», тульский лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова,
- 2 место – команда «ГимназиУМ», тульский «Центр образования № 20»,
- 3 место – команда «NS5», «Гимназия № 20» из Донского.
Учащиеся и педагоги были награждены дипломами министерства образования Тульской области и ценными подарками.
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