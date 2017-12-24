новости
новости
Регистрация
В ближайшие часы в Тульской области усилится ветер
Фото flashnord.com

В ближайшие часы в Тульской области усилится ветер

Гидрометцентр объявил в регионе желтый уровень опасности.

24 декабря в Тульской области объявлено метеопредупреждение.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег), местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в отдельных районах гололед, гололедица на дорогах. В ближайшие часы ветер усилится: местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При сильном ветре:

  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах.

По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
МетеопредупреждениеМЧСбезопасностьсильный ветергололедица
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ефремовском районе в ДТП погибла женщина
В Ефремовском районе в ДТП погибла женщина
24 декабря по Туле дежурит Максим Колычев
24 декабря по Туле дежурит Максим Колычев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.