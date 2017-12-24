В ближайшие часы в Тульской области усилится ветер

Фото flashnord.com

24 декабря в Тульской области объявлено метеопредупреждение.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег), местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в отдельных районах гололед, гололедица на дорогах. В ближайшие часы ветер усилится: местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При сильном ветре:

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах.

По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».