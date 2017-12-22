В Донском пассажирам пришлось выталкивать застрявшую маршрутку с железнодорожных путей

Кадр из видео

Состояние одного из железнодорожных переездов Донского угрожает безопасности проезжающих мимо автомобилистов – из-за глубоких ям машины часто застревают прямо на рельсах. Жители прислали в редакцию MySlo видео с места событий.

Очередной жертвой дорожной ловушки стала переполненная маршрутная «Газель». Пассажирам пришлось выталкивать микроавтобус с рельс. По словам автора видео, это уже пятый случай за неделю. По предварительным данным, переезд за последние два года ремонтировался трижды, но на ситуацию это не сильно повлияло.