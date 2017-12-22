новости
новости
Регистрация
В Донском пассажирам пришлось выталкивать застрявшую маршрутку с железнодорожных путей
Кадр из видео

В Донском пассажирам пришлось выталкивать застрявшую маршрутку с железнодорожных путей

Из-за разбитого дорожного покрытия машины часто застревают прямо на рельсах.

Состояние одного из железнодорожных переездов Донского угрожает безопасности проезжающих мимо автомобилистов – из-за глубоких ям машины часто застревают прямо на рельсах. Жители прислали в редакцию MySlo видео с места событий.

Очередной жертвой дорожной ловушки стала переполненная маршрутная «Газель». Пассажирам пришлось выталкивать микроавтобус с рельс. По словам автора видео, это уже пятый случай за неделю. По предварительным данным, переезд за последние два года ремонтировался трижды, но на ситуацию это не сильно повлияло.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:18 +4
Другие статьи по темам
Событие
Железнодорожный переездопасный переездмаршрутка застряла на рельсах
Место
Тульская областьДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Детский омбудсмен Наталия Зыкова посетила тульские СИЗО
Детский омбудсмен Наталия Зыкова посетила тульские СИЗО
Воспитанники детского сада нарядили ёлку в здании тульского УГИБДД
Воспитанники детского сада нарядили ёлку в здании тульского УГИБДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.