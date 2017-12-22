Кадр из видео
В Донском пассажирам пришлось выталкивать застрявшую маршрутку с железнодорожных путей
Из-за разбитого дорожного покрытия машины часто застревают прямо на рельсах.
Состояние одного из железнодорожных переездов Донского угрожает безопасности проезжающих мимо автомобилистов – из-за глубоких ям машины часто застревают прямо на рельсах. Жители прислали в редакцию MySlo видео с места событий.
Очередной жертвой дорожной ловушки стала переполненная маршрутная «Газель». Пассажирам пришлось выталкивать микроавтобус с рельс. По словам автора видео, это уже пятый случай за неделю. По предварительным данным, переезд за последние два года ремонтировался трижды, но на ситуацию это не сильно повлияло.
Другие статьи по темам
Место