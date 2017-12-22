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Воспитанники детского сада нарядили ёлку в здании тульского УГИБДД
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Воспитанники детского сада нарядили ёлку в здании тульского УГИБДД

Ребята подарили полицейским собственные поделки и настоящее музыкальное представление.

Утром 22 декабря инспекторов тульского УГИБДД ждал неожиданный и приятный сюрприз – к ним в гости с поздравлениями и подарками приехали воспитанники и педагоги детского сада «Светофорик».

Ребята уже не первый год поздравляют сотрудников Госавтоинспекции с наступающими праздниками и украшают ёлку в здании ГИБДД собственноручно изготовленными поделками в виде дорожных знаков.

В этот раз ребята привезли не только украшения, но и целое музыкальное новогоднее представление. Дети пожелали стражам порядка терпения, здоровья и поменьше нарушителей в новом году. Затем ребята вместе с полицейскими нарядили новогоднее дерево – вместо шариков и хлопушек на нём теперь красуются яркие дорожные знаки и светофоры.

Инспекторы поблагодарили педагогов детского сада за многолетнее сотрудничество и помощь в организации и проведении мероприятий по профилактике детского травматизма. Ребята тоже не остались без подарков – полицейские вручили детям сладкие презенты.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:52 +2
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