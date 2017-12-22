Воспитанники детского сада нарядили ёлку в здании тульского УГИБДД

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Утром 22 декабря инспекторов тульского УГИБДД ждал неожиданный и приятный сюрприз – к ним в гости с поздравлениями и подарками приехали воспитанники и педагоги детского сада «Светофорик».

Ребята уже не первый год поздравляют сотрудников Госавтоинспекции с наступающими праздниками и украшают ёлку в здании ГИБДД собственноручно изготовленными поделками в виде дорожных знаков.

В этот раз ребята привезли не только украшения, но и целое музыкальное новогоднее представление. Дети пожелали стражам порядка терпения, здоровья и поменьше нарушителей в новом году. Затем ребята вместе с полицейскими нарядили новогоднее дерево – вместо шариков и хлопушек на нём теперь красуются яркие дорожные знаки и светофоры.

Инспекторы поблагодарили педагогов детского сада за многолетнее сотрудничество и помощь в организации и проведении мероприятий по профилактике детского травматизма. Ребята тоже не остались без подарков – полицейские вручили детям сладкие презенты.