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Детский омбудсмен Наталия Зыкова посетила тульские СИЗО
Фото: пресс-служба УФСИН по Тульской области

Детский омбудсмен Наталия Зыкова посетила тульские СИЗО

Она пообщалась с несовершеннолетними заключёнными и оценила условия их содержания.

Детский омбудсмен Наталия Зыкова посетила несовершеннолетних, находящихся в СИЗО Тульской области. Уполномоченного сопровождал начальник регионального УФСИН Юрий Краснов. Наталия Зыкова обсудила с представителями ведомства вопросы соблюдения прав несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоляторах.

В тульском СИЗО № 1 омбудсмену показали условия содержания, учебный класс, помещение для досуга и комнату психологической разгрузки. Во время визита в тульских СИЗО содержались 8 подростков.

Наталия Зыкова провела с молодыми людьми индивидуальные беседы, поинтересовалась организацией обучения в изоляторах, коммунально-бытовыми условиями, качеством питания и возможностью поддержания связи с родственниками.

Оказалось, что в новомосковском СИЗО № 4 нет возможности обучать ребят – не налажено взаимодействие с образовательными учреждениями. Этот вопрос взят Уполномоченным на контроль, будет оказано содействие в реализации прав несовершеннолетних на получение образования.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:47 +1
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