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Как будут работать тульские почтовые отделения в новогодние праздники
Фото Алексея Пирязева.

Как будут работать тульские почтовые отделения в новогодние праздники

Публикуем график работы.

В Тульской области 31 декабря и 6 января рабочий день отделений Почты России будет сокращен на один час. 

1, 2 и 7 января 2018 года являются выходными днями для отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Сюжет: Новый год - 2018
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 10:29 +1
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