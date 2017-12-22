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23 декабря в Туле на участке ул. Л. Толстого запретят движение транспорта

23 декабря в Туле на участке ул. Л. Толстого запретят движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

23 декабря с 10.00 до 14.00 главным управлением администрации города Тулы по Советскому территориальному округу будут проводиться работы по удалению и кронированию деревьев по улице Л. Толстого на участке от дома 128 по ул. Л. Толстого до ул. С. Перовской.

На период производства работ будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 10:46 +2
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