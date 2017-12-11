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Праздник для себя и родных за 150 рублей? Легко!
Фото Светланы Чирковой

Праздник для себя и родных за 150 рублей? Легко!

В предновогодней суете главное – не потерять чувство праздника! Как побаловать себя в канун самого волшебного праздника?

Знакомая ситуация: короткие дни, длинные вечера, вокруг всё сияет в предвкушении Нового года… Как тут не растеряться между суетой рабочих будней и лавиной подарков для родных и друзей! Многие утверждают, что главное – это сохранить чувство праздника, а для этого как можно чаще радовать себя. На словах, конечно, всё выглядит легко и просто, но что можно позволить себе всего на 150 рублей? С таким вопросом мы обратились к жителям города.

А как еще можно порадовать себя и близких всего за 150 рублей?

Можно целый месяц рассылать фото друзьям со всех уголков Тульской области.

Быть на связи с дорогими людьми. Даже если они в другой части земного шара.

А может, назначить свидание или собрать всех друзей из соцсетей?

Или под бой курантов отправить поздравления сразу всем друзьям.

Невероятно, но факт: всего за 150 рублей в месяц при покупке тарифа SMART от МТС вы получите 5 Гб интернета и целый месяц разговоров с друзьями и близкими!

Автор: Юлия Гришина , вчера, в 10:23
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