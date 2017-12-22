Директор музея «Куликово поле» рассказал Президенту о нехватке мест для хранения археологической коллекции

Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Совета при Президенте по культуре и искусству.

Глава государства предложил разработать новый закон о культуре. Проект должен пройти широкое общественное обсуждение – важно четко отразить особенности, специфику сферы культуры, ее всеобъемлющий характер и значимость как миссии, как общественного блага.

Директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко выступил на заседании.

– Не так давно, три года назад, когда мы очень часто собирались и обсуждали проблемы культуры, мы получили такой запрос, который звучал следующим образом: «Вы не смейтесь, но подготовьте, пожалуйста, отчет об отчетах». Всем понятно, что изначально посыл-то был правильный – максимально снизить какой-то административный пресс. Мы посчитали, на тот период времени это было порядка 83 отчетов, которые мы сдавали на системной основе, и какие-то мы раз в полгода, что-то в квартал, и так далее. И умножать эту цифру, разумеется, надо даже не на два.

Количество запросов, на которые приходится отвечать, мы посчитали, в среднем это по пять запросов в день. Хотелось бы отметить тот факт, что отвечать на эти запросы, на которые необходимо отвечать точно и в срок, приходится сотрудникам, которые относятся к категории высококвалифицированных, соответственно, и высокооплачиваемых. Очень жалко, когда приходится тратить силы, средства, в общем-то, на такую бессодержательную работу. Поэтому хотелось бы максимально поддержать ту тенденцию, о которой сегодня говорили.

Мы прекрасно понимаем, что какими-то запретами или какими-то нормативами бюрократическую процедуру не остановить, тогда, наверное, отчеты просто станут толще, и будут объединяться, запросы пойдут по телефонам или смсками. Поэтому единственный способ – это изменение несколько системы управления, собственно, что у нас было прописано три года назад в Основах государственной культурной политики. А насколько культура связана со всеми отраслями нашей жизни, говорить, в общем-то, не приходится.

Буквально одна тема, которая, думаю, что волнует многих коллег-музейщиков. У нас есть такой пример – если у археологов много работы, значит, инвестиции в строительный комплекс весьма активны. Действительно, археологи забыли уже давно, что такое сезон, работают не только летом, но и осенью, и зимой, и так далее.

Огромные инвестиционные проекты в исторических городах России – Москва, Ярославль, Тула, в Татарстане, огромные работы, проведенные по Богучанской ГЭС, Крымский мост.

Вы представляете, что сейчас изучается порядка 80 памятников археологии.

Это не только потрясающие открытия для российской исторической науки, но и, собственно, обогатило наши знания о всем прошлом нашей цивилизации. Сюжеты о раскопках практически в прайм-тайме всех крупнейших новостных каналов. Интерес к археологии – я не побоюсь этого сказать – в обществе никогда не был на таком высоком уровне. И это только первые результаты.

Как известно, что глубоким научным открытиям предшествует длительный и скрупулезный анализ полученных материалов. Вот известное всем мегалитическое сооружение в Англии Стоунхендж. Реально по результатам столетних исследований (100 лет назад) были получены, собственно, сделаны сенсационные открытия и разгадана загадка вот этого комплекса.

Экспонатов буквально десятки тысяч, а здесь, несмотря на огромный интерес со стороны публики и общества, музейное и научное сообщества столкнулись с серьезной проблемой нехватки специализированных мест для хранения археологической коллекции. Мы прекрасно знаем Вашу позицию по этому поводу и надеемся, что в ближайшее время проблема как-то будет решена.

Задачи научного, музейного сообщества и инвесторов сходятся, когда мы говорим о гармоничном развитии общества, о качестве жизни человека. Поэтому то, что сегодня прозвучало как основополагающая задача подготовки усилиями общественности (наверное, в первую очередь), в том числе и Совета, нового закона о культуре или о культурной политики (может быть, даже так) представляется крайне важным.