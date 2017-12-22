В Узловой открыли завод «Энгельсспецтрубмаш»
Это одно из первых производств на территории особой экономической зоны.
Символический запуск завода произвели Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель Министра экономического развития РФ Азер Талыбов, генеральный директор ООО «ESTM» Дмитрий Колосов. Алексей Дюмин напомнил, что соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области и компанией «Энгельсспецтрубмаш» было подписано в сентябре в рамках Сочинского форума.
Алексей Дюмин:
– Сегодняшнее открытие – это только начало. В ближайшее время будет запущен ещё ряд новых производств. Власти региона и я лично и дальше готовы оказывать поддержку резидентам, которые реализуют свои инвестиционные проекты на территории особой экономической зоны.
«Энгельсспецтрубмаш» реализует проект по строительству единственного в России производства колтьюбинговых труб или, как их принято называть в нашей стране, гибких насосно-компрессорных труб. Они используются нефтесервисными компаниями для работы на колтьюбинговых установках при оказании услуг нефтегазодобывающим компаниям, в том числе при сланцевой и шельфовой добыче.
В рамках реализации проекта предусмотрено вложение инвестиций в объеме до 1,5 млрд рублей и создание 33 новых рабочих мест. Выход в серийный объем производства запланирован не позднее I квартала 2018 года.
Алексей Дюмин напомнил, что ОЭЗ «Узловая» создана в прошлом году. И уже восемь компаний заключили соглашения о реализации проектов на ее территории:
«Мы понимаем, насколько нам важна стабильность в экономике, налоговые поступления, новые рабочие места. Именно поэтому мы уделяем большое внимание развитию этой территории. Мы будем работать над тем, чтобы сюда приходили новые резиденты и открывали новые производства. Это даст людям возможность работать и получать достойную зарплату рядом с домом».