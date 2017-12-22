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На въезде в Пролетарский район из центра Тулы синхронизируют три светофора
Фото Алексея Пирязева.

На въезде в Пролетарский район из центра Тулы синхронизируют три светофора

Работы должны завершиться сегодня в течение дня.

Напомним, что в среду, 20 декабря, состоялось второе заседание рабочей группы по мониторингу и анализу текущей дорожной ситуации на участках улично-дорожной сети Тулы, выявлению причин затруднения движения автотранспорта в часы пик и формированию предложений по ликвидации дорожных заторов.
 
Мероприятие прошло под председательством заместителя главы администрации города – начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина и депутата Тульской гордумы Анастасии Дементьевой.
 
Итогом заседания стало принятие решения о корректировке режима работы светофора на пересечении ул. Пролетарской и ул. Епифанской и синхронизации режима его работы со светофором на пересечении ул. Пролетарская/ ул. Чапаева и ул. Пролетарская/ ул. Карла Маркса.
 
Дополнительно в настоящее время проводится наладка оборудования на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Пролетарской с целью адаптации под новую схему организации дорожного движения и мониторинг исследования движения автомобильного транспорта на данном участке улично-дорожной сети.
 
Напомним, на первом заседании рабочей группы по борьбе с пробками в Туле 4 декабря главным вопросом была организация движения по улице Карла Маркса. Тогда по предложению Алексея Крыгина, рабочая группа выставила на голосование туляков три варианта организации движения на этой злополучной улице.

Туляки активно голосовали на всех ресурсах — на сайте администрации, на портале Myslo и в группе «Свободная Тула» ВКонтакте. В общей сложности проголосовало около 2-х тысяч человек (159 на сайте администрации, 1056 — на Myslo и около 500 – в соцсети).

Но, оглашая результаты голосования, Алексей Крыгин «дал заднюю»:

Алексей Крыгин

– По результатам голосования однозначно туляки высказались за возвращение одностороннего движения по улице Карла Маркса. Но! В администрацию поступило письмо тулячки, которая считает, что принимать решение об организации движения таким образом нельзя. «Я категорически против одностороннего движения. Нельзя принимать решение по голосованию нескольких десятков человек. Давайте прислушаемся к мнению представителя ГИБДД» - написала она.

Поэтому и было решено отрегулировать работу светофоров и синхронизировать их. Речи же о возвращении одностороннего движения на ул. К. Маркса пока не идет.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 14:39 +7
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ТулаТульская областьодностороннее движение на улице Карла Маркса

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