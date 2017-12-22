На въезде в Пролетарский район из центра Тулы синхронизируют три светофора

Фото Алексея Пирязева.

Напомним, что в среду, 20 декабря, состоялось второе заседание рабочей группы по мониторингу и анализу текущей дорожной ситуации на участках улично-дорожной сети Тулы, выявлению причин затруднения движения автотранспорта в часы пик и формированию предложений по ликвидации дорожных заторов.

Мероприятие прошло под председательством заместителя главы администрации города – начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина и депутата Тульской гордумы Анастасии Дементьевой.

Итогом заседания стало принятие решения о корректировке режима работы светофора на пересечении ул. Пролетарской и ул. Епифанской и синхронизации режима его работы со светофором на пересечении ул. Пролетарская/ ул. Чапаева и ул. Пролетарская/ ул. Карла Маркса.

Дополнительно в настоящее время проводится наладка оборудования на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Пролетарской с целью адаптации под новую схему организации дорожного движения и мониторинг исследования движения автомобильного транспорта на данном участке улично-дорожной сети.

Напомним, на первом заседании рабочей группы по борьбе с пробками в Туле 4 декабря главным вопросом была организация движения по улице Карла Маркса . Тогда по предложению Алексея Крыгина, рабочая группа выставила на голосование туляков три варианта организации движения на этой злополучной улице.

Туляки активно голосовали на всех ресурсах — на сайте администрации, на портале Myslo и в группе «Свободная Тула» ВКонтакте. В общей сложности проголосовало около 2-х тысяч человек (159 на сайте администрации, 1056 — на Myslo и около 500 – в соцсети).

Но, оглашая результаты голосования, Алексей Крыгин «дал заднюю»:

Алексей Крыгин – По результатам голосования однозначно туляки высказались за возвращение одностороннего движения по улице Карла Маркса. Но! В администрацию поступило письмо тулячки, которая считает, что принимать решение об организации движения таким образом нельзя. «Я категорически против одностороннего движения. Нельзя принимать решение по голосованию нескольких десятков человек. Давайте прислушаемся к мнению представителя ГИБДД» - написала она.

Поэтому и было решено отрегулировать работу светофоров и синхронизировать их. Речи же о возвращении одностороннего движения на ул. К. Маркса пока не идет.